日月潭魚虎球暴減 電撈量不到千尾…縣府曝疑有「新魚王」崛起

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭魚虎球示意圖。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
日月潭遭魚虎入侵，南投縣府每年夏天電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大；但今年節氣已過立冬，電撈量僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，研判官民防治見成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。

縣府指出，日月潭過去疑遭人放生魚虎，而因其成魚體型大、食性凶猛，在潭中幾無天敵，有「潭中惡霸」之稱，而其每年5、6月築巢交配，入夏後魚卵孵化繁衍，幼魚會在成體護幼下，集結成魚球出動獵食，威脅本土魚類的生存環境。

縣府為此與清大團隊、漁民合作加強捕捉防治，鎖定夏天繁殖期電撈「魚虎球」，藉此抑制族群擴大。每年電撈總量從數萬隻到數千隻不等，以2023年撈破3.5萬尾幼魚最多，但去年電撈量驟減僅約3000尾，不料今年再創新低，竟不足千尾。

縣府表示，今年發現到的魚虎球雖多藏匿在隱蔽水域，電撈作業不易，導致入夏至今僅捕獲844尾；但今年發現到的魚球明顯較往年少，初步研判應是由漁民、釣客協助捕捉成魚，降低交配繁衍，加上官方電撈幼魚，官民合作防治見成效。

不過，近年也發現新興外來魚種「皇冠三間」，而原產自南美洲的皇冠三間，雜食並以小魚與大型無脊椎動物為食，不僅吃本土魚種魚苗，就連魚虎魚苗也吃，是否因此導致魚虎球變少，仍有待觀察，但其存在同樣嚴重威脅潭內本土魚種。

縣府表示，魚虎球電撈作業將持續到年底，只要巡查發現就會撈捕，明年除防治魚虎球，也將研究探討如何移除「皇冠三間」，避免其族群擴大，降低對潭區本土魚蝦的影響；另呼籲，南投縣嚴禁放生外來魚種，違者最高可處10萬元罰鍰。

南投縣 族群 放生

