學者：配套不到位 民間車位恐難共享

聯合報／ 記者余采瀅宋原彰／連線報導

「共享車位」政策推動成效有限，學者指出，方向沒錯，若配套、法令和安全保障不到位，政策恐難落實。

逢甲大學運輸與物流學系兼任副教授鍾慧諭說，共享車位鼓勵民間把閒置車位開放出來使用，是典型「共享經濟」的一種。社區開放車位，既能解決停車問題，也能為社區帶來額外收入，「雙方都有好處」。

鍾慧諭也說，現在科技很進步，像車牌辨識、ETC設備、監視器都很普遍，真的出狀況也能調查釐清，加上大樓通常有管理員與門禁，「安全其實有基本保障」。大樓車位屬半公共空間，政府若能補強配套與法令，政策會更有推動空間。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢說，社區大樓私有停車位釋出，可讓停車空間最大化。不過，社區大樓是私人產權，外來車輛進出與住戶共用出入口，安全管理最敏感，若發生事故或糾紛，責任難以釐清。他建議，市府應先建立明確制度與安全規範，確保居民與使用者權益，政策才推得動。

高雄某商辦共享車位業者表示，共享車位收入相較商業活動效益比率甚低，部分車位持有者寧捨棄該收入，預留充足車位備用。

