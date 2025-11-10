大肚山變電塔山 民代促中市府規範

台中大肚山近年來電塔與廣播塔密集興建，地方人形容「美麗山景變電塔山」。市議員林昊佑指中央審核寬鬆、地方缺乏管理，要求市府研訂「廣播塔設置管理自治條例」，守護景觀與環境。副市長黃國榮表示，跨局處蒐集國內外案例與共構制度，作為研擬自治條例的依據。

林昊佑表示，自己在大肚區成長，見證山林由翠綠變「鋼鐵叢生」，從市區遠望滿山電塔，視覺衝擊強烈。他批評，許多業者以「廣播」或「電信」名義申請，雖拿到NCC執照，但仍須地方核准，「市府並非毫無權限」。目前非都市計畫區僅需雜項執照即可設塔，對高度、密度皆無限制，他認為地方不能被動核准，須兼顧公共安全與景觀。

他指出，國外多採「共構共用」制度，不同業者共享塔架以減少重複設置，但台灣卻任由業者各自興建，導致山頭並列多支鋼塔的荒謬景象，並批評NCC未落實電信管理法第19條應與地方協調的規定，設置過程缺乏說明會與民意諮詢，「等居民發現時，一切都定案了」。

他建議市府整合都發、農業、新聞等單位，全面盤點塔座位置，釐清用地與審查程序，並制定自治條例，規範高度、密度及外觀色彩，從源頭管理，「地方不能再讓中央說了算，應主動守護山林風貌」。

大肚區瑞井里長洪忠祿指出，大肚山塔架林立卻從未與地方溝通，「像動物之家周邊就有好幾支塔，破壞景觀也引發健康疑慮。」他認為若採共構方式，能減少破壞並提升地方接受度。

診所醫師魏嘉慶則認為，塔多設於偏遠地區，實際影響有限，若地下化反可能造成更大開挖破壞。他建議在兼顧通訊與景觀的前提下，透過共構與友善設計改善現況。