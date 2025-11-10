星期評論／海上光電火警 燒出安全管理漏洞

彰化縣彰濱工業區鹿港崙尾區海上太陽能光電場日前火警，雖火勢不大、迅速撲滅，卻燒出海上光電的安全管理、救災權責與制度漏洞，乃至綠能政策與社會信任，這場光電小火照出台灣能源轉型中被忽略的陰影。

業者稱起火肇因於老鼠啃咬電纜導致短路，非光電板起火；環保團體則認為是維護不當、氣候惡化引起電系過熱。究竟源頭為何仍待鑑定，但不論電纜短路或模組燃燒，皆屬光電系統的一環，當設施屢出狀況、政府又輕描淡寫時，「綠能是否安全」的疑慮勢必再起。

相較陸上光電，海上光電可提升發電效率、節省土地並避免與農地爭地，但環境更嚴苛，風浪強、鹽分高、溫差大，維護難度與成本遠高於陸上。彰濱光電場去年曾因強風掀翻模組，今年7月丹娜絲颱風也讓屏東佳冬離岸光電漂散，顯示海上光電的技術與管理仍處「實驗階段」，離成熟商轉尚遠。

彰化縣消防局統計，近3年縣內發生9起光電火災，成因多為模組短路、電氣箱體過熱與接觸不良。海上光電處潮濕高鹽環境，若防護不全、絕緣層老化，短路與漏電風險極高。大葉大學環境與安全工程學系主任周中祺說，若能定期巡檢並導入智慧監測，風險可大幅降低，問題在於業者是否確實執行，主管機關又是否查核。

救災權責模糊更凸顯體制缺陷。海上光電場名義上屬海巡管轄，但海巡設備與專業難以應對電氣火警，仍需地方消防支援；遇漲潮、惡劣天候或電力未斷時，消防人員難以接近現場，救援延誤在所難免。此次火警幸未擴大，卻暴露制度與應變不足，亟需中央整合海巡、消防與能源主管單位的權責。

環保團體也憂心，滅火使用乾粉與燃燒殘留恐汙染海域。若政府僅以「迅速撲滅」帶過，缺乏後續檢測與說明，不僅損及政策透明，也削弱「綠能等於環保」的信念。

能源轉型不能凌駕安全，政府應要求業者落實自主巡檢、公開維護紀錄、建立即時監控系統，並強化監管專業與權責分工，讓民眾看見具體行動。

綠能發展需要信任，信任源自安全與誠實，唯有安全管理與資訊公開不再打折，台灣的綠能之路，才不會在「一場小火」中失去光亮。