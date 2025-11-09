影／這畫面太逗！吊車大王訪紫南宮拉「他」大跳超扯舞 網笑瘋狂吸讚

「竹北吊車大王」胡漢龑，財力驚人，常嗨跳自創「超扯舞」，備受矚目。他今到南投竹山紫南宮參拜求財，主委莊秋安發現胡董到訪贈錢母結緣，不料平時莊重沉穩的主委也被胡董拉來一起跳超扯舞，畫面逗趣，2小時就狂吸逾4千個讚。

啟德機械起重公司董事長胡漢龑，財力驚人，因擁4妻14子女，為讓全家人都能住進去，打造竹北豪宅「羅浮宮」，更砸40億元興建「啟德白宮」作為總部，更因常做公益救援重大案件，像近期才出錢出力到花蓮救災，種種事蹟備受矚目。

胡漢龑也常透過影片與民眾交流互動，還自創了「超扯舞」，由於節奏及動作簡單，舞蹈中竟搭配複誦「開心開心開心」、「超扯超扯超扯」，相當琅琅上口，成為網路上的洗腦神曲，不僅他自己經常在影片中嗨跳，甚至也吸引網友拍片模仿。

而胡漢龑今天前往竹山紫南宮，他參拜土地公求財後，巧遇該廟主委莊秋安，莊發現胡董遠道而來，代表土地公致贈紫南宮錢母、項鍊等與他結緣；胡董則開心拉著莊秋安拍影片留念，影片中不僅感謝莊主委，更拉著莊一起大跳超扯舞。

平時莊重沉穩的莊秋安，碰上胡董熱情邀舞，超難得的也在鏡頭前擺手踢腿，兩人一起「開心開心開心」、「超扯超扯超扯」，畫面相當逗趣；不少網友看到影片也笑瘋樂得直呼「太古錐」、「怎麼那麼可愛」等，2個小時就狂吸逾4000個讚。