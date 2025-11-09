快訊

台中市定古蹟張廖家廟祭祖 廖偉翔：將推動成為重要地標

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」。圖／台中市政府提供
台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」。圖／台中市政府提供

張廖姓是台中市西屯區大姓，市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，有上百名張廖宗親以傳統三獻禮為六世祖「天與公」冥誕祝壽，祈願風調雨順、宗族昌盛。

立委廖偉翔、市議員張廖乃綸、黃馨慧等人參加祭典，感謝宗親長輩多年來對投入文化保存與古蹟修復，鄰近張廖家廟外的福星路至逢甲一帶也增設人行友善空間、紅綠燈及禁停措施，讓家廟周邊環境更加完善。

市府民政局長吳世瑋表示，張廖家廟見證地方開發與族群融合，是宗族團結與敬祖思親的象徵，感謝張廖家廟董事長廖德淘長期配合市府推動文化資產保存與倫理教育，讓更多市民瞭解張廖家廟的歷史價值與文化意涵。

張廖家廟為紀念第六世祖天與公而建，創建迄今逾百年，俗稱張廖公廳、廖祖厝或天與公祠及承祜堂，是台中地區廖姓氏族規模最大的祖祠，建築格局嚴謹、雕飾精緻，40年前登錄為市定古蹟，每年舉辦春秋兩季祭典，象徵宗親團結與慎終追遠精神。

張廖家廟是日治時期建造的傳統閩南詔安客家式建築，採三堂二過水與環形圍屋格局，斗栱造形多樣精緻，被譽為中台灣祠堂建築典範。多年來歷經地震與颱風侵襲，屋面多處滲水、構件破損，影響建築安全，市府2021年啟動修復工程，2023年完工，修復後恢復祭祀功能，也增設文化展示與教育推廣空間。

台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」。圖／台中市政府提供
台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」。圖／台中市政府提供
台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕出席。圖／台中市政府提供
台中市定古蹟張廖家廟今舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕出席。圖／台中市政府提供
立委廖偉翔參加張廖家廟祭祖大典時說，將推動文化傳承與地方產業的永續共榮，讓家廟成為兼具歷史、文化與生活意象的重要地標。圖／台中市政府提供
立委廖偉翔參加張廖家廟祭祖大典時說，將推動文化傳承與地方產業的永續共榮，讓家廟成為兼具歷史、文化與生活意象的重要地標。圖／台中市政府提供

建築 古蹟

