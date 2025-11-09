快訊

社區共享車位安全嗎？台中議員：安全不能拿來交換政績

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市推動共享車位，目前除了公家單位，另有兩個社區加入，議員強調需重視安全，「安全不能拿來交換政策績效」。圖／取自市府官網
台中市推動共享車位，目前除了公家單位，另有兩個社區加入，議員強調需重視安全，「安全不能拿來交換政策績效」。圖／取自市府官網

台中市推動「共享車位」政策，鼓勵社區開放部分停車位供外車使用，盼紓解停車問題，但民眾反映治安、隱私與權責模糊問題接踵而來，議員批評市府推動前缺乏配套，要求社區配合開放，只是以民眾安全換取政策績效。台中市府強調會檢討改善。

台中市汽車登記數近120萬輛為六都之冠，停車格一位難求，市府推「共享車位」，盼解決停車問題。吳姓民眾說，住宅大樓是私人領域，卻陌生車輛停車，使大樓出入複雜，有安全隱憂，加上有些大樓並非24小時有保全管理，若發生竊盜、擦撞等事件，責任歸屬不明，住戶恐成政策犧牲者。

國民黨市議員陳政顯表示，台中市目前除水湳地區透過細部計畫修正外，若提供超過20％的法定停車位，才能獲得容積獎勵，但其他區域根本沒有這項誘因，卻要求社區提供部分車位共享，完全沒考慮民眾安全、沒保障權益，痛批市府莫名其妙。

陳政顯說，學校地下停車場沒有開放共享車位，就是以校園安全優先，既然大家都明白風險，為何要強迫一般大樓民眾去承擔風險？他強調，「安全不能拿來交換政策績效」，要求市府在推政策前，務必站在民眾立場思考，別讓不周全的政策犧牲民眾權益。

車位 台中市 風險

社區共享車位安全嗎？台中議員：安全不能拿來交換政績

