大肚山變「電塔山」 地方要求設自治條例管制重拾綠意

台中大肚山近年電塔、廣播塔密集設置，鋼塔佇立山頭，遠望景象凌亂，地方民眾無奈形容「美麗山景變成電塔山」。市議員林昊佑指出，中央核准設置、地方審查鬆散，導致亂象叢生，呼籲市府成立專案小組，研擬「廣播塔設置管理自治條例」，從法制面入手，防止景觀與環境持續惡化。

林昊佑表示，他在大肚區土生土長，親眼見證家鄉山林從翠綠變成「鐵塔叢生」，不僅破壞地景，也影響居民觀感。「從市區遠望，大肚山山脊滿是鋼塔，民眾直呼看不下去。」他批評，許多業者打著「廣播」或「電信設施」名義申請，雖取得國家通訊傳播委員會（NCC）執照，但實際用地仍須地方農業局與都發局審查，「可見市府並非毫無權限」。

他指出，目前只要位於非都市計畫區，即可透過雜項執照輕易核准，審查門檻低、對高度與密度毫無限制，導致塔座一支接一支。「制度形同空窗，地方只能被動受理，缺乏主動審視公共安全與景觀影響的權責。」

林昊佑強調，國外多採「共構共用」制度，讓不同業者共享同一座塔，減少重複開發與視覺干擾；反觀台灣卻容許各業者各自設塔，導致山頭出現五、六支並列的荒謬景象。他批評NCC未落實《電信管理法》第19條中應與地方溝通的義務，設置過程沒有說明會，也未徵詢地方意見，「往往等居民看到塔時，一切已成定局」。

他呼籲市府整合都發、農業、新聞等相關單位，成立專案小組盤點全市塔座位置，釐清用地與審查流程，並研擬自治條例，明確規範設置高度、密度及外觀色彩，從源頭管制。「台中不能再讓中央說了算，地方有責任守護山林風貌與市容品質。」

副市長黃國榮與都發局長李正偉回應，市府將儘速召開跨局處會議，蒐集國內外案例及共構管理機制，作為研擬「廣播電塔設置管理自治條例」的參考。

大肚區瑞井里長洪忠祿表示，大肚山上塔架林立，但設置前從未與地方民眾溝通，「像在台中市動物之家一帶就有好幾支塔，不但影響景觀，居民也擔心健康問題」。他認為若能採共構方式，確實能減少破壞，也呼籲設置前應充分徵詢地方意見。

診所醫師魏嘉慶則表示，這些電塔多設於偏遠地區，影響應有限；若改為地下化，開挖反而可能造成更大環境破壞。他認為，只要能兼顧供電、通訊需求與景觀品質，採取共構或更友善設計，仍有改善空間。