彰化高齡穿搭走秀 QUEEN SHOP六年贊助百萬服飾
彰化縣政府於亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，今年再度由知名年輕服飾品牌 QUEEN SHOP 提供68套新潮服飾及配件，連續六年熱情贊助，總價值高達百萬元。
彰化縣長王惠美今陪同長者一同上台，感謝QUEEN SHOP董事長游鎮光多年支持，讓長輩們能穿上時尚服裝，展現自信與活力。
活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參加，推出五種服飾風格搭配五首表演歌曲，結合懷舊與流行舞曲，打造多元銀髮時裝秀。
兩位最高齡的長者都是86歲，來自大村鄉茄苳社區林千惠因車禍身體略有不適，但仍堅持登台演出，被稱為全場「元氣代表」；黃玉仔阿嬤則是首次參與表演型活動，平時忙於照顧家人，但在舞台上努力展現「最美的自己」，期待看見不一樣的自己。
縣府社會處指出，QUEEN SHOP提供的服飾與配件為走秀增添更多元變化，長輩透過不同主題穿搭，在面對日常生活與各種場合時，都能有穿搭參考，也能培養自信與愉悅感。
為鼓勵長者多元參與，縣府接續安排11月22日的「銀髮換數師拉密大賽」，透過桌遊刺激腦力與身體靈活度，並拉近與青年世代的距離；11月23日將舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，展示長者健康與活力。
