邀越南網紅旅遊台中 中市觀旅局行銷東南亞市場

台中市政府觀光旅遊局為強化台中在越南的觀光能見度，本月5日至6日接待越南網紅來訪，展開2天1夜的踩線行程。活動結合產業、文化與美食體驗，安排造訪豐原「台灣味噌釀造文化館」及外埔「埔桃酒莊」，品嘗台中鍋烤節冠軍店家「老井極上燒肉」。

台中市觀旅局長陳美秀表示，這次參訪團有7位越南網紅，對偏好自由行的越南旅客具有高度影響力。台中國際機場目前設有往返胡志明市、河內、峴港與富國島等地的直飛航線，其中胡志明市航線每周有11班，華信航空7班、越捷航空4班，河內航線由越捷航空每周營運4班。便捷的航網縮短兩地距離，也有助於促進觀光與商務交流。

觀旅局說明，踩線團首站造訪「台灣味噌釀造文化館」，了解味噌的發酵工藝與歷史背景，從觀賞製作過程到品味體驗，體會台中職人對品質的堅持。隨後到「埔桃酒莊」，由莊主導覽，介紹釀酒設施與葡萄園特色，展現地方農業與觀光結合的成功模式。

晚間安排「老井極上燒肉」享用烤肉饗宴，店家以嚴選在地食材與高品質肉品著稱，結合精緻服務與創新料理手法，展現台中餐飲品牌的實力與魅力。