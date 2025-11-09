快訊

邀越南網紅旅遊台中 中市觀旅局行銷東南亞市場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局為強化台中在越南的觀光能見度，本月5日至6日接待越南網紅到訪台中，展開2天1夜的踩線行程。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局為強化台中在越南的觀光能見度，本月5日至6日接待越南網紅來訪，展開2天1夜的踩線行程。活動結合產業、文化與美食體驗，安排造訪豐原「台灣味噌釀造文化館」及外埔「埔桃酒莊」，品嘗台中鍋烤節冠軍店家「老井極上燒肉」。

台中市觀旅局長陳美秀表示，這次參訪團有7位越南網紅，對偏好自由行的越南旅客具有高度影響力。台中國際機場目前設有往返胡志明市、河內、峴港與富國島等地的直飛航線，其中胡志明市航線每周有11班，華信航空7班、越捷航空4班，河內航線由越捷航空每周營運4班。便捷的航網縮短兩地距離，也有助於促進觀光與商務交流。

觀旅局說明，踩線團首站造訪「台灣味噌釀造文化館」，了解味噌的發酵工藝與歷史背景，從觀賞製作過程到品味體驗，體會台中職人對品質的堅持。隨後到「埔桃酒莊」，由莊主導覽，介紹釀酒設施與葡萄園特色，展現地方農業與觀光結合的成功模式。

晚間安排「老井極上燒肉」享用烤肉饗宴，店家以嚴選在地食材與高品質肉品著稱，結合精緻服務與創新料理手法，展現台中餐飲品牌的實力與魅力。

陳美秀指出，越南是台中國際機場航點最多的國家之一，也是觀旅局積極拓展的重點市場。此次踩線活動讓越南自由行旅客更深入了解台中的文化、飲食與產業特色，為未來重遊台中的旅客創造更多選擇。市府也將持續與航空公司、旅遊平台及媒體合作，強化東南亞市場的行銷力道，吸引更多國際旅客來訪，提升城市國際能見度。

