彰化線西7分地初秋高麗菜自採價10顆100元 一天就採走半園
時序入冬，高山高麗菜陸續上市，平地菜價卻受影響，彰化線西一名菜農種植7分地初秋高麗菜，評估人力採收和運輸成本等不符合收益，為免血本無歸，這兩天開放民眾「自採體驗」，10顆只要100元，吸引大批民眾搶摘，昨已有四、五百人湧入採菜，一天就採走半園，預計今天下午5點前採收結束，其餘將翻耕作為肥料。
「一畝海的小旅行」執行長黃泯嘉協助菜農宣傳「半買半相送」活動，他說，這片高麗菜園位於線西第5公墓附近，面積約7分地、共約1萬5000顆，每顆約1台斤重，菜農原打算全數耕鋤，後來決定開放自採，多少能減少損失。
黃泯嘉指出，因近期氣溫偏高，平地高麗菜長得不夠飽滿，賣相受影響，但價格實惠，不少民眾一家老小到場體驗採菜樂趣，還帶回分送親友。
農業部農糧署10月初就示警，自8月下旬以來，高麗菜種植面積連續四旬達警戒值，顯示供苗量過高、產期集中，11月起恐出現供過於求；加上秋季氣候偏暖，高冷地產期延長，與平地採收期重疊，造成產銷失衡。
有家庭主婦說，目前高山高麗菜每斤約25至35元，屬正常行情，有的人認為此時高山菜好口感較佳，但入冬的高麗菜普遍都好吃，加上價格低，仍有許多人喜歡。
