台中二市場知名小吃攤上有蟑螂爬動 食安處：錄案啟動稽查
台中市第二市場裡一家知名小吃被人拍到有蟑螂在食材上爬動，台中市食品藥物安全處上午表示，已錄案啟動稽查，將要求業者改善並可處重罰。
照片裡可見這隻蟑螂頗大，在蘿蔔糕上四處張望，但攤上老闆似渾然不知。照片被貼上網後，有網友驚呼「嚇死」還有人說「每次都看到一堆說某某家很好吃，但一看到那個影片或照片....那個衛生狀況真的不敢恭維」。
食安處表示，相關案件已錄案，將派員前往稽查。若查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」相關項目，將要求限期改善；若複查仍不合格，將依「食品安全衛生管理法」規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。
食安處說，民眾若發現店家有衛生疑慮，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處將錄案後儘速依規處理，確保市民飲食安全。
