台中「51副」上路快3個月 10日起平日晨間加開2班次

台中市「51副」公車自8月18日上路，獲興大附農學生及家長熱烈迴響，希望加開「51副」晨間班次。為滿足民眾上學通勤的需求，台中市交通局與豐原客運強化公車量能，11月10日起將於平日上午6時至7時的通學時段，增加雙向共2班次。

交通局長葉昭甫表示，8月中開始實施的「51副」公車，初期營運期間並無大坑端往興大附農方向的晨間通勤班次，學生須透過51路等服務路線，轉乘接駁至興大附農。在交通局與客運業者不斷檢討市區公車路網及盤點該路線上學時段運量後，自11月10日起，「51副」公車將增加晨間通勤2班次，優化學生通學服務。

交通局指出，為提供學生乘車需求，自11月10日起，「51副」將增加晨間及下午時段班次服務。因應「51副」增加大坑端上午7時等班次，同步微調「51路」公車部分班次時刻，提醒民眾多加留意發車時刻。另外，「51路」及「51副」夜間班次時刻維持不變，仍持續服務夜歸民眾乘車返家。

葉昭甫提到，在台中就讀的學生，除設籍台中市的學生享有市民卡乘車優惠外，外縣市或海外來台中市各級學校就讀的學生，可攜帶有效在學證明文件，悠遊卡、一卡通及愛金卡等票證實體卡片，於畢肄業離校前申辦台中市民卡資格，除實體卡享受公車10公里免費，超過10公里最多10元外，也可將虛擬票證綁定官方版「台中Go」APP的「市民限定乘車碼」，掃QR碼享乘車優惠。