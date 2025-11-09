田中馬熱情開跑 牛排烤雞端上場

彰化縣知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽，田中子弟藝人任賢齊也返鄉參與，現場還有牛排、烤雞、烤乳豬等補給品，讓大家跑得很嗨、吃得超過癮。

彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事台灣米倉田中馬拉松今天在縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬拉松總幹事鄭宗政等人主持，立委陳素月、黃秀芳、縣議員鄭俊雄、田中鎮長蕭淑芬及藝人任賢齊、姚元浩、九孔等人參與下登場。

田中小鎮各社區志工約9千人動起來，大家用音樂、歡呼聲為選手加油，不少70多歲阿公阿媽也都穿著啦啦隊服為選手加油。

王惠美表示，田中馬結合運動、觀光與永續，田中馬榮獲英國「國際社會價值協會」頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元，就能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量。

王惠美說，田中子弟任賢齊也在昨晚「520心田中音樂節」回鄉演出，今天與大家一同開跑，也有許多國際友人共襄盛舉，包含來自日本長野縣及伊豆馬的代表團等，具有國際交流的意義。彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈、3個休閒農業區。9月到12月來彰化消費滿500元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的「彰化行」。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。