快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

田中馬熱情開跑 牛排烤雞端上場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽。記者林宛諭／攝影
知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽。記者林宛諭／攝影

彰化縣知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽，田中子弟藝人任賢齊也返鄉參與，現場還有牛排、烤雞、烤乳豬等補給品，讓大家跑得很嗨、吃得超過癮。

彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事台灣米倉田中馬拉松今天在縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬拉松總幹事鄭宗政等人主持，立委陳素月、黃秀芳、縣議員鄭俊雄、田中鎮長蕭淑芬及藝人任賢齊、姚元浩、九孔等人參與下登場。

田中小鎮各社區志工約9千人動起來，大家用音樂、歡呼聲為選手加油，不少70多歲阿公阿媽也都穿著啦啦隊服為選手加油。

王惠美表示，田中馬結合運動、觀光與永續，田中馬榮獲英國「國際社會價值協會」頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元，就能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量。

王惠美說，田中子弟任賢齊也在昨晚「520心田中音樂節」回鄉演出，今天與大家一同開跑，也有許多國際友人共襄盛舉，包含來自日本長野縣及伊豆馬的代表團等，具有國際交流的意義。彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈、3個休閒農業區。9月到12月來彰化消費滿500元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的「彰化行」。　　

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。

數位發展部次長侯宜秀表示，田中馬是一場充滿數位特色的賽事，數發部這次在現場設立「田中馬拉松資訊站」，希望協助跑者在比賽中更加順暢。

田中馬拉松今年動員9千名志工與啦啦隊一起為選手加油。記者林宛諭／攝影
田中馬拉松今年動員9千名志工與啦啦隊一起為選手加油。記者林宛諭／攝影
田中馬拉松今年動員9千名志工與啦啦隊一起為選手加油。記者林宛諭／攝影
田中馬拉松今年動員9千名志工與啦啦隊一起為選手加油。記者林宛諭／攝影
台灣米倉田中馬拉松今天由縣長王惠美（右8）等人主持開跑儀式。記者林宛諭／攝影
台灣米倉田中馬拉松今天由縣長王惠美（右8）等人主持開跑儀式。記者林宛諭／攝影
現場還有牛排、烤雞、烤乳豬等補給品，讓大家跑得很嗨、吃得超過癮。記者林宛諭／攝影
現場還有牛排、烤雞、烤乳豬等補給品，讓大家跑得很嗨、吃得超過癮。記者林宛諭／攝影
台灣米倉田中馬拉松今天由縣長王惠美（右二）與任賢齊（右一)等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣米倉田中馬拉松今天由縣長王惠美（右二）與任賢齊（右一)等人主持開跑儀式。圖／彰化縣政府提供

馬拉松 運動

延伸閱讀

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化5A++學子留在地 不爭明星高中原因曝光

五月天遭檢舉封殺 任賢齊暖心出手再吐感人心聲

遭酸資源分配不公平 五月天阿信回擊了

相關新聞

台灣豬解封 豐原康康豬大排長龍在地人嚇一跳

台灣豬禁運禁宰解封，豐原區知名康康豬餐廳昨天大排長龍，內用和外帶都需排隊等，台中市議員謝志忠也到場品嘗久未吃到的美味，許...

農田被當天然滯洪池 台中港區農民抗議農水署不理

台中港區民族路、八德東路北側一帶農田飽受淹水之苦，每逢颱風豪雨就成「水鄉澤國」，在地農民求助無門逾20年。市議員陳廷秀質...

台中「51副」上路快3個月 10日起平日晨間加開2班次

台中市「51副」公車自8月18日上路，獲興大附農學生及家長熱烈迴響，希望加開「51副」晨間班次。為滿足民眾上學通勤的需求...

田中馬熱情開跑 牛排烤雞端上場

彰化縣知名田中馬拉松今天在小鎮熱情民眾加油聲中開跑，今年共有1萬7千名跑者參賽，田中子弟藝人任賢齊也返鄉參與，現場還有牛...

中台灣農業行銷展售會打卡亮點 4米高蔬果牆 禮物盒藝術

中台灣八縣市推動的「2025中台灣農業行銷展售會」今年輪由台中市主辦，昨天起到30日在農業部種苗改良繁殖場第二苗圃登場。...

從全球創新專案中脫穎而出 台中購物節獲美國泰坦創新獎「白金獎」

台中市政府上午宣布，經濟發展局獲得美國International Awards Associate（IAA）信函通知，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。