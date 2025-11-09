快訊

中台灣農業行銷展售會打卡亮點 4米高蔬果牆 禮物盒藝術

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點，4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供
「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點，4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供

中台灣八縣市推動的「2025中台灣農業行銷展售會」今年輪由台中市主辦，昨天起到30日在農業部種苗改良繁殖場第二苗圃登場。台中市政府農業局表示，除了新社花海暨台中國際花毯節可欣賞，更推出兩大創意裝置藝術，4米高「台中領鮮–巨型蔬果打卡牆」與「台中領鮮–開箱禮物盒」是打卡亮點。

農業局表示，今年展售會以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為願景，邀集中台灣八縣市共同打造七大主題展館，展現從蔬果、花卉、茶品、咖啡到加工品的多樣風貌。「台中領鮮館」外牆及其斜對側特別策劃兩座大型裝置藝術，以創意手法結合地方農產特色。

亮點是高達4公尺的「台中領鮮–巨型蔬果打卡牆」，以「中台灣豐收」為主題，運用真實蔬果與根莖作物搭配木作層架設計，打造立體繽紛的視覺景觀。整體造型象徵農業的豐盛與活力。

另一座藝術裝置以「台中領鮮─開箱禮物盒」為主題，設計概念源自「大台中產區優質伴手禮」，外觀採斜角禮盒蓋結合座立式禮盒本體造型，象徵「打開優質台中，新鮮驚喜連連」的意象。

展區內規劃農特產品展售市集，提供農民交流與銷售平台，並安排現場表演、DIY手作、農產試吃及集點抽好禮等活動。

「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點,4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供
「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點,4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供
「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點,4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供
「2025中台灣農業行銷展售會」打卡亮點,4米高巨型蔬果牆和禮物盒裝置藝術。圖／台中市農業局提供

