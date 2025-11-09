從全球創新專案中脫穎而出 台中購物節獲美國泰坦創新獎「白金獎」

台中市政府上午宣布，經濟發展局獲得美國International Awards Associate（IAA）信函通知，台中購物節的創新行銷活動已達到國際水準，獲國際評審認可，因此獲得泰坦創新獎最高榮譽「白金獎」。市府說，台中購物節從全球頂尖創新專案中脫穎而出，也是購物節活動從2020年起獲得的國內外7項大獎之一，已讓購物節成為台中的「國際名片」。

市長盧秀燕上午說，此次獲獎關鍵在於活動透過獨創的消費登錄與數位整合技術，將龐大的消費數據轉化為城市治理資產，成功讓市民、在地商家和國際品牌共享利潤，並創造可觀的經濟效益，是「公私協力、全民共享」的創新架構。

她說，將以此次榮獲TITAN創新獎白金獎為新動力，持續以創新思維推動各項施政，深化數位應用、優化城市服務，將台中打造為宜居、永續且充滿活力的國際級智慧城市，持續為市民創造更美好的生活環境。

經發局長張峯源說，泰坦創新獎旨在表彰全球在各領域中勇於突破、激發變革的創新成果。評審來自全球30個國家以上，參賽者涵蓋上百個國家地區，包含政府、企業、品牌、設計、科技、活動、公關等領域。其中，白金獎需獲85至100分的最高級距，難度極高。

過去5年，法國雅高酒店行銷企畫、韓國三星電子社群行銷活動、瑞士世界自然基金會（WWF）海洋保育倡議，以及丹麥樂高集團品牌行銷專案都曾榮獲同等殊榮。台中購物節能得獎，代表創新價值、執行效益與規模化能力已達世界頂尖水準。

另外，市長盧秀燕邀請國際駐台代表代言，則能有效接軌城市與國際、快速拓展國際視野，整體專案落實科技賦能、全方位媒體整合及國際友誼，是放眼世界都具有創意、獨特性與規模化的卓越專案。