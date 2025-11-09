「阿罩霧草地音樂會」昨吸引千餘人同歡 今還有一場

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
參山國家風景區管理處聯手台中市霧峰區農會和在地學校音樂社團，昨在立法院民主議政園區的民主草坪舉辦名為「共振阿罩霧」的「阿罩霧草地音樂會」。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處聯手台中市霧峰區農會和在地學校音樂社團，昨在立法院民主議政園區的民主草坪舉辦名為「共振阿罩霧」的「阿罩霧草地音樂會」，吸引千餘民眾同歡，今天還有一場，歡迎民眾前往。

「阿罩霧草地音樂會」以往由霧峰區當地人士舉辦多年，成為地方特色，今年在霧峰納入國家風景區後，由參山國家風景區管理處接手首度擴大舉辦，從下午3時一直到晚上8時，帶給大家一處能聽音樂、逛市集和品酒的好去處。

參與演出者有歌手溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文、蕭容少、正宇、張晴與Aailyah等，知名音樂團體「半線室內樂」、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社與朝陽科技大學皇家熱舞社等也登山接力演出。

現場的市集有40多攤，分別有農特產、文創商品、美食餐車和跳蚤市場等，霧峰區農會也提供「初霧清酒」無限量試飲，品酒區還有知名的調酒師駐場，購買票券就可以喝到飽。

參山處長曹忠猷說，「阿罩霧草地音樂會」以音樂為媒介，讓民眾在享受音樂與美食的同時，也更認識地方風景特色。像是921地震教育園區、光復新村、亞洲大學美術館、菇類博物館等都是可以順遊的好景點，歡迎大家體驗霧峰多層次的文化魅力。

立法委員何欣純、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊等人昨都參加活動。何欣純說，「阿罩霧草地音樂會」是凝聚在地能量的重要舞台，透過音樂、文化與農食的交織，讓更多人看見霧峰的美好與活力。我們要把霧峰推向全台灣、走向國際舞台，讓世界看見阿罩霧的風華再現。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

