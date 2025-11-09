台灣豬解封 豐原康康豬大排長龍在地人嚇一跳

台灣豬禁運禁宰解封，豐原區知名康康豬餐廳昨天大排長龍，內用和外帶都需排隊等，台中市議員謝志忠也到場品嘗久未吃到的美味，許多在地人想到場吃早餐，看到排隊人潮嚇一跳。

康康豬的豬血湯和爌肉飯、肉燥飯等都是客人常點美食，台灣豬禁運禁宰解封後，該店昨天首日恢復營業，昨天早上已有人潮，近中午店前大排長龍，內用和外帶都要排隊等，有豐原人說，他們長期早餐吃炒麵喝豬血湯，終於可以再吃到這種道地美食。

豐原區台中市議員謝志忠昨天也到康康豬吃早餐，他說台灣豬終於解封，先點爌肉飯和豬血湯，大滿足，還是那個最熟悉的最對味！