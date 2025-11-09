台中市原住民族文化節首場活動 白天到黑夜都熱鬧
2025台中市原住民族文化節-原聚山海屯系列活動，首場昨天下午在台中市原住民文化館戶外廣場登場，以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，從白天到夜晚都熱鬧。
活動由大雅區公所承辦，結合原住民族群在地文化底蘊，打造兼具傳統與現代感的藝文饗宴。開場以隆重莊嚴的原民祈福儀式揭幕，各族團隊接力登場，表演內容涵蓋不同族群的音樂節奏與舞蹈風格，展現族群文化的多元共榮與融合精神。
昨晚壓軸邀請雙金歌王沈文程重磅登場，以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起現場民眾熱情氛圍。
台中市原住民族事務委員會主委楊馨怡表示，今年是原住民族文化節首次以「分區辦理」方式登場，從以往一年一場，擴增為三場。除了大雅首場外，11月15日將於梧棲頂魚寮公園舉辦第二場，11月22日在太平勤益科技大學舉行第三場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言