台中市原住民族文化節首場活動 白天到黑夜都熱鬧

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025台中市原住民族文化節-原聚山海屯」系列活動，首場昨天下午3點在台中市原住民文化館戶外廣場登場。圖／大雅區公所提供
2025台中市原住民族文化節-原聚山海屯系列活動，首場昨天下午在台中市原住民文化館戶外廣場登場，以泰雅族文化為主軸，融合多族群樂舞特色，透過音樂、舞蹈與飲食體驗，展現原住民族的生命力與文化多樣性，從白天到夜晚都熱鬧。

活動由大雅區公所承辦，結合原住民族群在地文化底蘊，打造兼具傳統與現代感的藝文饗宴。開場以隆重莊嚴的原民祈福儀式揭幕，各族團隊接力登場，表演內容涵蓋不同族群的音樂節奏與舞蹈風格，展現族群文化的多元共榮與融合精神。

昨晚壓軸邀請雙金歌王沈文程重磅登場，以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起現場民眾熱情氛圍。

台中市原住民族事務委員會主委楊馨怡表示，今年是原住民族文化節首次以「分區辦理」方式登場，從以往一年一場，擴增為三場。除了大雅首場外，11月15日將於梧棲頂魚寮公園舉辦第二場，11月22日在太平勤益科技大學舉行第三場。

原住民族 族群 台中市

