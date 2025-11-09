咖啡助攻 台中市單身聯誼17對有8成9配對率

台中市政府民政局昨天和東勢戶政事務所舉辦「愛情，從一杯咖啡開始！」單身聯誼活動，帶領39位單身男女在東勢四角林咖啡莊園聯誼；民政局長吳世瑋表示，此次活動成功促成17對有緣人互表心意，配對率高達8成9。

吳世瑋表示，市府每年推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步，此次活動以在地食農體驗為主軸，選在環境優美的「東勢四角林咖啡莊園」舉行，園區林木蓊鬱、芬多精瀰漫，並栽植超過8000株咖啡樹，參加者在翠綠山林與咖啡香氣的環抱中，體驗IG打卡、咖啡手作與趣味團體遊戲，在互動與歡笑中拉近彼此距離。

東勢戶政事務所主任連詩季表示，活動以「咖啡輕旅行」破冰遊戲揭開序幕，參加者透過填寫資料尋找「有緣人」分組互動，在講師帶領下走入咖啡園區，親自採摘咖啡苗並製作小盆栽，留下獨特紀念；午宴安排有獎徵答、推薦台中美食及趣味拼圖小遊戲，讓參加者在輕鬆氛圍中自然交流、拉近距離；午後由園區講師指導手沖咖啡技巧，大家親手沖煮、品嘗香醇咖啡與甜點。