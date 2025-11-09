聽新聞
其人其事／消防員出入火場22年 蔡欣翰考上司法官特考轉任檢察官

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
蔡欣翰成為首位考上司法官的消防員。記者曾健祐／攝影
蔡欣翰成為首位考上司法官的消防員。記者曾健祐／攝影

司法官學院第64期8月底結訓、分發，前彰化縣消防局田尾分隊長蔡欣翰轉身成為台中地檢署檢察官，出入火場22年後改穿上紫袍投入辦案，成為首位考上司法官的消防員。蔡本身是二寶爸，平時打火、照顧家庭，還利用零碎時間念書，考上率取錄不到2％的司法官特考，實屬不易。

蔡欣翰一路從基層消防員做起，剛畢業就遇上2003年蘆洲大囍市社區縱火案，其中一幕有住戶媽媽背著幼兒險遭火噬，在他面前驚險跳下逃生，至今仍歷歷在目，後來拿到警察大學二技學位成為分隊主管，帶領消防弟兄繼續深入火場救援。

他在警大消防系期間接觸到憲法，逐漸對法律感到興趣，縱使工作繁忙仍報考中興大學法律研究所，2018年順利取得律師資格，在當時消防界已實屬罕見，他更為自己設定考上司法官的長期目標。

但因消防工作充滿突發、深夜不定時出勤，他只能每天利用瑣碎的片段讀書，採取「時間換取空間」策略，常常深夜勤務回隊上，收拾完裝備已經清晨5點，縱使隔天休假他也不睡到飽，一早8點就起床念書，接送2個年幼子上下課之餘，也是他翻書複習法條的好時機。

蔡欣翰2023年於彰化縣消防局田尾分隊長任內考上司法官特考，今年8月分發至台中地檢署擔任檢察官，目前在特殊經濟犯罪組，負責偵辦內線交易、證券交易法等金融案件。

蔡也說，他認為自己個性積極、主動，對辦案富有熱忱，早早下定決心選擇當檢察官，而他擔任學習司法官期間也參與台中地檢偵辦全聯大火、新光氣爆等重大工安意外，提供消防專業判斷。

蔡欣翰經歷22年消防員資歷，轉身投入檢察官工作，他期許自己認真處理每個到手上的案件，因為每一案都是當事人的人生，設身處地為對方設想，盡到司法公正、謹慎調查核心。

