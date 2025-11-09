聽新聞
解決台中西屯區淹水 改善文心路側溝、涵管

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市文心路三段、河南路口今年7月因豪大雨積水約半個機車輪胎高，車輛通過濺起大量水花。 圖／翻攝自Threads@tc4recall
台中市文心路三段、河南路口今年7月因豪大雨積水約半個機車輪胎高，車輛通過濺起大量水花。 圖／翻攝自Threads@tc4recall

氣象署預估鳳凰颱風可能從中部登陸。台中市西屯區今年七月間強烈雷雨，文心路、長安路等處積水成災，不僅交通癱瘓，部分民宅也進水，成地方防洪警訊。議員與里長隨即爭取排水改善，市府緊急疏通側溝、增設涵管，希望這次能撐過颱風考驗。

市議員張廖乃綸指出，西屯區積水事件凸顯排水系統老舊與涵管容量不足的問題。經地方多方協調後，市府啟動改善計畫，包括全面清淤文心路側溝、更換為較寬格柵蓋、增設下水道與涵管，提升整體排洪效率。

惠來里長廖慶麟表示，文心路沿線多處側溝因路樹浮根、淤泥堆積及格柵縫隙過細導致排水受阻。市府事後派員清除障礙，並更換為較寬格柵蓋，讓雨水可迅速流入側溝排出，後續明顯改善。

大鵬里長邱清涼則指出，早期下水道匯流至文心路、文華高中一帶，但因文心路下方涵管管徑過小，每逢暴雨即形成積水瓶頸。邱補充，長安路一帶地勢低窪，以往每逢豪雨，鄰近大石里皇城街的雨水都會湧入長安路，使居民飽受積水困擾。市府現已在皇城街與河南路之間新設一條下水道支管，讓雨水得以分流排出，減輕低窪區壓力。

水利局長范世億指出，經檢視後發現文心路排水系統於2017至2019年間施工時，水溝設計轉折過多，導致暴雨時雨水難以及時宣洩，難以應對極端氣候。針對此問題，櫻花路與長安路的連接管增設工程已完成，後續將配合汙水下水道接管計畫進行整體改善。

建設局長陳大田表示，市府已在當地更換約120處側溝格柵為寬版設計，提升排洪效率2至3倍，同時在路口增設開孔與集水井，加速雨水匯流。工程將推進到台灣大道與文心路口的改善，預定11月底完工。

