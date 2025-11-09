聽新聞
農田被當天然滯洪池 台中港區農民抗議農水署不理

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中港區民族路、八德東路北側一帶農田飽受淹水之苦，每逢颱風豪雨就成「水鄉澤國」，在地農民求助無門逾20年。市議員陳廷秀質疑農水署改制升格後，對地方業務掌握不清，基層反映乏人理會。市府則表示不會坐視，已介入作閘門，減輕水患。

槺榔里長洪水家表示，地方多年來不斷陳情卻始終無果，「中央不該把農田當成天然滯洪池。」他強調，農田長期積水已嚴重影響農作生產與生活環境，呼籲中央正視現場實況，應提出明確的「閘門擴建與排水道改善」計畫，編列預算、落實施作，從根本上解決「逢雨必淹」的困境，讓農民不再年年忍受泡水之苦。

李姓農民說，這些年多次向農田水利署反映，卻得到「區域排水屬地方政府權責」的回應，導致問題長期懸而未決。如果農水署再不處理，我們不排除組團北上，直接到農業部去協調！農民批評中央長期忽視基層民怨，視農民生計於無物。

議員陳廷秀表示，港區農田積水問題延宕近20年，地方政府雖已採取權宜措施，但根本問題仍需中央出面解決。他希望水利局持續與農水署溝通協調，盡速擬定具體改善方案，「這不是政治問題，而是民生問題，農民的聲音不應再被忽視。」

水利局長范世億說明，隨都市發展，農地面積減少、排水系統複雜化，農民則期待非豪雨季節，農田不應長期積水，否則農損嚴重。范世億指出，自水利會改制為農田水利署後，未完全適應角色轉變，地方問題遲無解決。

他強調「市府也不能坐視」，水利局已完成民族路周邊水閘門工程，防止側溝及下水道雨水倒灌入田，雖屬應急之策，但至少先緩解農民燃眉之急，盼中央儘快接手後續的根本整治工作。

清水工作站站長莊銘記表示，該排水道屬於暗溝連通台中港5號碼頭排水口，每逢漲潮時將關閉閘門，以免海水倒灌，待退潮時才會開啟，若遇颱風大雨時，目前僅能加派大型抽水機應急，目前已向中央再申請一台抽水機中。

