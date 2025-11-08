影／鳳頭蒼鷹突襲葉鼻蝙蝠 彰化四面佛寺將打造「隱密棲地」保護
彰化市四面佛寺有處台灣葉鼻蝙蝠祕境，過去曾被黑眉錦蛇及人為攻擊等侵擾，從事生態導覽的彰化市政顧問王遠憲，昨天還觀測到一隻鳳頭蒼鷹捕獵一隻葉鼻蝙蝠，十分罕見。王遠憲說，廟方打算修繕一處「隱密隔間」，避免葉鼻蝙蝠屢遭侵擾。
王遠憲說，彰化市四面佛寺在1990年代創建期間，就發現有台灣特有種的台灣葉鼻蝙蝠在佛寺旁一處秘境做為夏棲地，因附近的石牌坑親水步道有乾淨水源，廟方發現多年來蝙蝠竟聚集高達約600隻，只有冬天才會飛往南投的冬棲地，多年來，廟方也非常保護蝙蝠，因蝙蝠棲息地被視為福地。
王遠憲說，依據架設的影像觀測，過去三年來，台灣葉鼻蝙蝠最常見黑眉錦蛇晝夜來偷襲，2024年11月也發生過「人為攻擊事件」，彰化四面佛寺後續做了防護措施，避免葉鼻蝙蝠再次受到人為干擾。
王遠憲表示，沒想到昨天下午2點多，發現一隻鳳頭蒼鷹趁台灣葉鼻蝠睡覺時，突襲抓走了一隻台灣葉鼻蝠，這也是觀測以來第一次捕抓到的珍貴影像畫面。由於鳳頭蒼鷹(台灣特有亞種)領域性很強，當時剛好飛到四面佛寺停在陽台女兒牆上，張望四周環境看到這群蝙蝠，發動突襲。
王遠憲表示，為了避免台灣葉鼻蝙蝠一再遭侵擾，今年底蝙蝠冬天遷移後，廟方打算修繕一處「隱密隔間」，讓白天猛禽看不到蝙蝠，黑眉錦蛇也爬不上去的棲所，進一步保護台灣葉鼻蝙蝠。
