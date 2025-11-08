快訊

南投奪回12金！全運會選手獎金1400萬 盼縣運發掘更多好手

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣運會今天在縣立體育場登場，13鄉鎮市和機關團體組隊參加，希望運動風氣紮根，發掘更多運動好手。圖／南投縣政府提供
南投縣第73屆全縣運動會今上午在縣立體育場登場，一連舉辦3天，13鄉鎮市代表隊齊聚，展現全民運動的活力與團結。副縣長王瑞德主持開幕，並表揚全國運動會中為縣爭光的優秀選手與教練，期盼藉由縣運發掘更多運動好手，讓南投的光芒持續在全國舞台閃耀。

王瑞德表示，本屆縣運以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，象徵縣府推動健康生活與全民運動的決心。今年共有1萬3557名選手及隊職員參賽，競賽項目多達36項，場地遍布全縣28處，動員超過1600名裁判、工作人員與志工，是縣內年度最大規模的體育盛會。

他指出，南投代表隊在114年全國運動會勇奪12金、7銀、12銅，於非六都縣市中名列第三，成績亮眼。縣府特別趁縣運開幕表揚120位選手與教練，含金68、銀25、銅27人次，頒發總獎金逾1411萬元，感謝他們以毅力與汗水為縣爭取榮耀。

王瑞德說，運動不僅是競技，更是生活態度與團結象徵。縣府近年秉持「全齡宜居、創新永續」理念，持續推動基層體育發展與場館建設，規劃在南投市、草屯鎮、埔里鎮設置樂活運動館，並完善體育獎助學金制度，鼓勵年輕選手向上奮進，為南投打造堅實的體育根基。

開幕典禮由平和國小太鼓表演揭序，緊接著300位舞者帶來排舞表演，象徵南投的活力與朝氣；隨後運動員宣誓、聖火點燃，氣氛推向高潮。典禮後，縣府在體育場廣場舉辦「南投縣良質米食暨農特產品饗宴」，13鄉鎮市農會聯手推出在地美食，讓民眾在品味農特產的同時，也感受運動與文化融合的熱情。

王瑞德強調，縣府將持續培育在地運動人才，「健康活力、幸福南投」不只是口號，期盼從發掘更多南投之光，讓運動風氣在基層紮根。

南投縣運會今天在縣立體育場登場，並表揚全運會獲獎選手。圖／南投縣政府提供
南投縣運會今天在縣立體育場登場，並表揚全運會獲獎選手。圖／南投縣政府提供
