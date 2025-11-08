快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化業餘畫家「藝猶未盡」 第八屆年度聯展七大類99件作品

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化原創藝術協會會員鄭凱玲說明作品「風花雪月」。記者簡慧珍／攝影
彰化原創藝術協會會員鄭凱玲說明作品「風花雪月」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一群愛好藝術人士組成原創藝術畫會，在員林演藝廳展覽館舉辦今年度聯展，99件作業從國畫到多媒材創作，業餘水準不輸專業，開幕茶會吸引上百名喜愛藝術創作的民眾參觀。

原創藝術畫會舉辦第八屆聯展，今年主題定調「藝猶未盡 展創新頁」，新增金鏤花樹作品展，連同傳統國畫、油畫、水彩、速寫、色鉛筆畫、多媒材的作品，內容豐富，雖每一類別件數不多，但呈現業餘中的「專業」，用色構圖都令人驚艷。

有多名畫家曾獲獎，沒展出得獎作品而是拿最新創作與同好分享。劉淑華介紹油畫作品「神遊夢不到了的世界」，原沒設定要畫什麼，畫著畫著心裡的威尼斯躍然畫布。鄭凱玲融合網路上的貓咪照片和自行想像背景，構成一幅「風花雪月」，對同好不藏私地詳細說明如何畫出栩栩如生的貓毛。

原創藝術畫會理事長林晏竹說，現有48名會員，其中36名會員參加聯展，今開幕茶會未動員參加，卻有上百名喜愛藝術的同好和朋友觀賞，開幕典禮中會員表演歌劇、烏克麗麗和熱舞，展現多才多藝的一面；聯展到本（11）月23日，期待民眾前來參觀。

彰化原創藝術協會會「藝猶未盡 展創新頁」會員聯展開幕典禮，賞畫民眾齊聚一堂。圖／彰化原創藝術協會提供
彰化原創藝術協會會「藝猶未盡 展創新頁」會員聯展開幕典禮，賞畫民眾齊聚一堂。圖／彰化原創藝術協會提供

彰化

延伸閱讀

解除禁宰令第二天！彰化毛豬拍賣再創高貴 均價衝上112.5元

彰化北斗奠安宮發放獎學金 全鎮國小到高職324名學子受惠

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

相關新聞

終結淹水夢魘！台中西屯「3管齊下」打通文心路「排水大動脈」

台中市西屯區今年七月間因一場大雷雨，文心路、長安路等多處嚴重淹水，其中河南路口一帶淹水約半機車輪胎高。市議員張廖乃綸說，...

南投奪回12金！全運會選手獎金1400萬 盼縣運發掘更多好手

南投縣第73屆全縣運動會今上午在縣立體育場登場，一連舉辦3天，13鄉鎮市代表隊齊聚，展現全民運動的活力與團結。副縣長王瑞...

彰化業餘畫家「藝猶未盡」 第八屆年度聯展七大類99件作品

彰化縣一群愛好藝術人士組成原創藝術畫會，在員林演藝廳展覽館舉辦今年度聯展，99件作業從國畫到多媒材創作，業餘水準不輸專業...

「幸福蔬果 花現永靖」推廣行銷永靖農產品 藍綠縣長參選人都喊讚

彰化縣永靖鄉被稱作台灣苗木之鄉，其實農產品多元，鄉農會今舉辦農產品推廣行銷活動，展示花卉苗木、茄子苦瓜等農產品和盆栽組合...

新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕 「飛天小女警」主題最吸睛

今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年中市府以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題，開幕首日便吸引大批民眾踴...

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。