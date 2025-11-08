聽新聞
彰化業餘畫家「藝猶未盡」 第八屆年度聯展七大類99件作品
彰化縣一群愛好藝術人士組成原創藝術畫會，在員林演藝廳展覽館舉辦今年度聯展，99件作業從國畫到多媒材創作，業餘水準不輸專業，開幕茶會吸引上百名喜愛藝術創作的民眾參觀。
原創藝術畫會舉辦第八屆聯展，今年主題定調「藝猶未盡 展創新頁」，新增金鏤花樹作品展，連同傳統國畫、油畫、水彩、速寫、色鉛筆畫、多媒材的作品，內容豐富，雖每一類別件數不多，但呈現業餘中的「專業」，用色構圖都令人驚艷。
有多名畫家曾獲獎，沒展出得獎作品而是拿最新創作與同好分享。劉淑華介紹油畫作品「神遊夢不到了的世界」，原沒設定要畫什麼，畫著畫著心裡的威尼斯躍然畫布。鄭凱玲融合網路上的貓咪照片和自行想像背景，構成一幅「風花雪月」，對同好不藏私地詳細說明如何畫出栩栩如生的貓毛。
原創藝術畫會理事長林晏竹說，現有48名會員，其中36名會員參加聯展，今開幕茶會未動員參加，卻有上百名喜愛藝術的同好和朋友觀賞，開幕典禮中會員表演歌劇、烏克麗麗和熱舞，展現多才多藝的一面；聯展到本（11）月23日，期待民眾前來參觀。
