「幸福蔬果 花現永靖」推廣行銷永靖農產品 藍綠縣長參選人都喊讚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動相當熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉被稱作台灣苗木之鄉，其實農產品多元，鄉農會今舉辦農產品推廣行銷活動，展示花卉苗木、茄子苦瓜等農產品和盆栽組合，呈現永靖鄉物產豐饒引來逾千人參觀，縣政府招待品嘗彰化健康豬和國產羊肉的料理，攤位前更是大排長龍。

永靖鄉農會一年一度農產品推廣行銷活動場面盛大，下屆縣長選舉的藍綠縣長參選人先後趕到，國民黨參選人洪榮章以工策會總幹事身分代表縣長王惠美致詞，民進黨參選人立法委員黃秀芳、陳素月、彰化市前市長邱建富上台，或頒獎或合影，共同為在地農業加油。

永靖鄉農會「三巨頭」理事長詹日新、常務監事邱明洋、總幹事陳翠玲，以地主之姿歡迎各界蒞臨盛會，詹日新說，「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，讓各界不只看到永靖有苗木，永靖的茄子、洋香瓜得到全縣前三名，鄉農會受到大家的愛護和照顧，信用部業務穩定，希望大家「有錢寄（存）農會」，繼續支持在地好鄰居。

永靖鄉農會信用部存款82億元、放款63億元，存放比約77%，相當穩健，在厚實基礎之上舉辦活動，有場面、有內容，邀請永靖鄉福興國小和永靖國小表演才藝，鄉農會的農事產銷班、家政班、綠色照顧班、四健會展現成果，青農展售小黃瓜、花椰菜等蔬果，等著參加現場組合盆栽DIY及免費品嘗豬肉、羊肉從活動帳棚內排到棚外，場面熱鬧滾滾。

農會 農產品 彰化

「幸福蔬果 花現永靖」推廣行銷永靖農產品 藍綠縣長參選人都喊讚

