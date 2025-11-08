快訊

終結淹水夢魘！台中西屯「3管齊下」打通文心路「排水大動脈」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區長安路二段因豪大雨出現淹水，民政局長吳世瑋（中）代表市長盧秀燕關心淹水店家。圖／西屯區公所提供
台中市西屯區長安路二段因豪大雨出現淹水，民政局長吳世瑋（中）代表市長盧秀燕關心淹水店家。圖／西屯區公所提供

台中市西屯區今年七月間因一場大雷雨，文心路、長安路等多處嚴重淹水，其中河南路口一帶淹水約半機車輪胎高。市議員張廖乃綸說，經在地議員與里長爭取，市府疏通文心路側溝、改為較寬水溝格柵蓋，以及增設下水道、下水道涵管改善。

西屯區公所說明，當天晚間七時許，受持續性豪大雨影響，造成西屯區長安路二段局部路面淹水約20公分高，部分民宅淹水，下游河南路接文心路三段排水不及。

台中市西屯區惠來里長廖慶麟說，今年7月的大雷雨，文心路沿線有多處側溝內因路樹浮根、淤泥等受堵，加上格柵蓋太細等，雨水無法迅速排出，因此市府透過清理側溝內的路樹浮根，以及改為較寬的格柵蓋改善。

台中市西屯區大鵬里長邱清涼說，大鵬里位處四期重劃區，當初規畫下水道匯集在通過文心路、文華高中這一側，但因文心路下方的的下水道涵管太小，以致一旦暴雨，雨水全積在文心路、河南路口，排不出去，市府近期在文心路下方增加8個涵管改善，工程已完工。

邱清涼指出，另外，里內長安路一帶因地勢低窪，長期以來，大石里皇城街一旦下大雨，雨水來不及渲洩，全都湧進長安路，讓居民飽受淹水之苦，市府從皇城街連接河南路增設一條下水道支管改善。

台中市西屯區長安路二段今年七月因豪大雨積水約20公分高，居民連忙把騎樓的機車架高。圖／讀者提供

