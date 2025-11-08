快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽

中央社／ 南投8日電

南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。

全縣運動會8日至11日舉行，今天在南投縣立體育場開幕，由平和國小太鼓表演及大會舞揭開序幕，隨後運動員、會旗及聖火進場，象徵體育薪火相傳。

王瑞德表示，這屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，展現南投山水風光與人文底蘊，以及縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景，今年共1萬3557名選手及隊職員參加，涵蓋36個競賽項目，場地遍布全縣28處，動員超過1600名裁判、工作人員及志工。

王瑞德說，縣府持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。

南投縣教育處表示，全國運動會南投代表隊表現傑出，勇奪12金、7銀、12銅，為縣爭取最高榮譽，縣府特別在縣運會中表揚優秀選手與教練。

南投縣 運動 體育

延伸閱讀

影／結束台積電運動會 黃仁勳現身桃園機場搭機離台

台積電運動會熱鬧進行 董座魏哲家腳上的運動鞋超吸睛

張忠謀身體不適未出席 台積電運動會今日不見黃仁勳與張二人同台

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

相關新聞

終結淹水夢魘！台中西屯「3管齊下」打通文心路「排水大動脈」

台中市西屯區今年七月間因一場大雷雨，文心路、長安路等多處嚴重淹水，其中河南路口一帶淹水約半機車輪胎高。市議員張廖乃綸說，...

新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕 「飛天小女警」主題最吸睛

今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年中市府以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題，開幕首日便吸引大批民眾踴...

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的...

鳳凰颱風「不排除穿台」！台中台電全力加強戒備

鳳凰颱風逼近，中央氣象署氣象預報中心表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣。台電台中區營業處長顏錦義說明，台電全力做...

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

彰化縣總人口逐年下滑，原住民人數卻是攀升，目前已達7233人，涵括全台既有16族原住民族，彰化縣政府今天在縣立體育館戶外...

台中港區民族路北側農田逢雨必淹 農民盼中央正視20年困境

台中港區民族路北側農田長年飽受淹水之苦，農民求助無門已逾20年；台中市議員陳廷秀指出，多次會勘後發現此一水利問題，其實只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。