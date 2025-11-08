快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基醫院

中央社／ 彰化8日電
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。圖／中央社（彰基提供）
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。圖／中央社（彰基提供）

康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。

彰基總院長陳穆寬表示，院方加碼150萬元，共200萬元給二林基督教醫院買救護車，期盼守護偏鄉兒童。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，師生4月22日上午行經彰化埤頭鄉彰水路三段，遭蕭姓男子毒駕逆向衝撞，7名學生受傷送醫，其中15歲學生頭頸部重傷，先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送到彰基。

經彰基醫療團隊搶救及輸血，學生昏迷指數由3升為8，狀況穩定後，轉送國立台灣大學醫學院附設醫院治療；昏迷指數用於描述清醒程度，滿分15分，最低3分代表深度昏迷。

彰基下午發布新聞稿表示，學生及家長為感謝醫療團隊，由秀岡校區校長温宥基率師生到彰基捐款，由陳穆寬代表接受。

這名學生說，謝謝彰基在他最危急時迅速搶救並提供最完善醫療資源，讓他能平安康復，相信未來一定會有更多美好的事發生在他身上，也謝謝校長、老師及父母陪伴支持，讓他在復原過程中充滿力量與勇氣。由於所有曾在他生命中付出的人，他才能重新擁抱希望與笑容。

學生父親表示，半年前他懷著焦急與不安從台北市開車南下，現在帶著滿心感恩與喜悅，感謝彰基第一時間全力搶救，從生死邊緣救回孩子，而孩子也在復健與學習期間展現堅強意志與正面態度。

陳穆寬說，彰基是南投縣、彰化及雲林縣唯一醫學中心，總院建置完善綠色通道機制，確保體系內各分院重大創傷病患能在最短時間獲完整且即時醫療救援，而二林地區醫療資源匱乏，但他堅持守護偏鄉。

康橋國際學校 彰化 彰基醫院

延伸閱讀

昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

柯志恩為葉克膜女童奔走 沿途獲禮讓順利轉診台大醫院

康橋登山隊爬合歡山「違規搭帳篷」挨罰 校方坦承疏失

相關新聞

終結淹水夢魘！台中西屯「3管齊下」打通文心路「排水大動脈」

台中市西屯區今年七月間因一場大雷雨，文心路、長安路等多處嚴重淹水，其中河南路口一帶淹水約半機車輪胎高。市議員張廖乃綸說，...

新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕 「飛天小女警」主題最吸睛

今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年中市府以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題，開幕首日便吸引大批民眾踴...

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的...

鳳凰颱風「不排除穿台」！台中台電全力加強戒備

鳳凰颱風逼近，中央氣象署氣象預報中心表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣。台電台中區營業處長顏錦義說明，台電全力做...

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

彰化縣總人口逐年下滑，原住民人數卻是攀升，目前已達7233人，涵括全台既有16族原住民族，彰化縣政府今天在縣立體育館戶外...

台中港區民族路北側農田逢雨必淹 農民盼中央正視20年困境

台中港區民族路北側農田長年飽受淹水之苦，農民求助無門已逾20年；台中市議員陳廷秀指出，多次會勘後發現此一水利問題，其實只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。