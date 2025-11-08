新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕 「飛天小女警」主題最吸睛

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題。圖／台中市政府提供
今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年中市府以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題，開幕首日便吸引大批民眾踴躍參觀見證，歷年最大達39.5公頃繽紛花海、13.5公頃的大地畫布，感受全台最大花卉盛典的精彩魅力。

台中市觀旅局表示，廣達39.5公頃的新社花海，特別設置玫瑰品種權展示專區，展現愛與勇氣的意象，並以6萬株一串紅、千日紅及多樣草花精心鋪陳，搭配波斯菊、百日草及蕎麥等景觀作物，打造出13.5公頃熱情繽紛的大地畫布；新社花海展區中更巧妙融入花盆、木棧板等材料製成的造型玩偶與藝術裝置，營造絕佳的拍照打卡視覺亮點。

台中市觀旅局並指出，今年花毯節現場共設置15個裝置及角色立牌，數量為歷年之最，主花毯規模也創下歷屆紀錄，高達18公尺、直徑60公尺，其中以魔人啾啾的基地作為裝置最高點，最吸睛的是，每隔半小時自動展演一次的泡泡、水霧與機械動態效果，搭配盪鞦韆、甜甜圈店等趣味裝置，處處充滿驚喜。

花毯節現場完整呈現飛天小女警的家，以及市政廳等經典場景，民眾可以與花花、泡泡、毛毛、尤教授、小鎮村市長，以及會說話的狗等經典角色裝置提供合影留念外，還有機會看到粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派以及神秘的「他」等反派角色立牌,讓大小朋友都能玩得盡興。

中市交通局表示，花毯節今天首日湧入大量人潮，接駁專車共發出數百班次，其中松竹線與豐原線最受遊客歡迎，市府呼籲遊客多加利用大眾運輸及免費接駁車，避免車輛壅塞，並可透過「花海花毯即時交通」系統查詢剩餘車位與交通狀況,既安全又便利。花毯節詳細資訊及最新動態,請持續關注台中國際花毯節官網https://www.flowercarpet.tw/、大玩台中臉書粉絲團https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW，及台中觀光旅遊網https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw

