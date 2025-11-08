快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，下屆縣長的藍綠可能人選，照片第一排有邱建富（左1）、洪榮章（左2）、謝衣鳯（左3）、陳素月（左6）、黃秀芳（左7），以及第二排的林世賢（鳴笛者）。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，下屆縣長的藍綠可能人選，照片第一排有邱建富（左1）、洪榮章（左2）、謝衣鳯（左3）、陳素月（左6）、黃秀芳（左7），以及第二排的林世賢（鳴笛者）。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的2位可能人選共有6人，只差2人就到齊，成為參加民眾的熱門話題。

今天到場的下屆縣長可能人選，民進黨4位到齊，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，國民黨則有立委謝衣鳯及前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章。至於國民黨籍的柯呈枋則另有行程未到場，民眾黨立委張啓楷由服務團隊代表參加。

地方人士指出，這項健行活動原本沒有多大特殊，規模也不大，卻因為明年將舉行縣長選舉，各黨有志於爭取提名者，紛紛到場亮相，爭取支持，尤其是民進黨四位辦理提名登記的參選人，目前正進入最關鍵的時候，將由選對會逐一約談，如果協調不成，將辦理民調，選對會將依民調結果與各方面分析，呈由主席賴清德徵召提名，預定年底前確認提名人選。

至於國民黨部分，已有洪榮章及縣府參議柯呈枋表態爭取提名，除了掛上看板外，並各自在網路上增加曝光度，至於立委謝衣鳯仍未正式表態。地方原研判謝衣鳯可能不會選縣長，但在國民黨新主席鄭麗文上任後，謝衣鳯仍續任縣黨部主委，最近也積極參加北彰化活動，像今天縣府舉辦的原住民文化節及花壇虎山巖健行都到場，即增加想像的空間。

柯呈枋主要是為縣長王惠美跑行程，縣長王惠美今天上午參加花壇健行活動，柯呈枋即不會參加。不過，他今天仍密集參加多項宮廟、公祭、社團等行程，腳步也未停歇；至於民眾黨的張啓楷透露口風，重心將放在角逐嘉義市長，不過，民眾黨人士表示，張啓楷是否選彰化縣長，仍待民眾黨綜合評估才會決定。

國民黨 民眾黨 彰化

延伸閱讀

建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

國民黨公布地方黨部人事 桃園竹市黃復興人馬出任

凍齡金馬影后張艾嘉回嘉義市尋根 找到出生地...現況曝

嘉義市長選戰綠營提名王美惠起跑 藍營卡時程、白營張啓楷勤跑基層

相關新聞

鳳凰颱風「不排除穿台」！台中台電全力加強戒備

鳳凰颱風逼近，中央氣象署氣象預報中心表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣。台電台中區營業處長顏錦義說明，台電全力做...

新社花海暨台中國際花毯節今盛大開幕 「飛天小女警」主題最吸睛

今年新社花海暨台中國際花毯節今天盛大開幕，今年中市府以卡通頻道經典動畫「飛天小女警」為核心主題，開幕首日便吸引大批民眾踴...

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的...

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

彰化縣總人口逐年下滑，原住民人數卻是攀升，目前已達7233人，涵括全台既有16族原住民族，彰化縣政府今天在縣立體育館戶外...

台中港區民族路北側農田逢雨必淹 農民盼中央正視20年困境

台中港區民族路北側農田長年飽受淹水之苦，農民求助無門已逾20年；台中市議員陳廷秀指出，多次會勘後發現此一水利問題，其實只...

梨山幸福巴士可直達台中市區 金馬獎女星力讚市府便民新服務

台中梨山地區山路崎嶇，過去居民往返市區需多次換乘或自行開車，費時且辛苦；交通局對此推出梨山至台中市區直達車服務，全程11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。