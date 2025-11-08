彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

彰化縣政府今天在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，成了有志於參選下屆縣長者大集合，包括角逐民進黨提名的4位人選、國民黨的2位可能人選共有6人，只差2人就到齊，成為參加民眾的熱門話題。

今天到場的下屆縣長可能人選，民進黨4位到齊，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，國民黨則有立委謝衣鳯及前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章。至於國民黨籍的柯呈枋則另有行程未到場，民眾黨立委張啓楷由服務團隊代表參加。

地方人士指出，這項健行活動原本沒有多大特殊，規模也不大，卻因為明年將舉行縣長選舉，各黨有志於爭取提名者，紛紛到場亮相，爭取支持，尤其是民進黨四位辦理提名登記的參選人，目前正進入最關鍵的時候，將由選對會逐一約談，如果協調不成，將辦理民調，選對會將依民調結果與各方面分析，呈由主席賴清德徵召提名，預定年底前確認提名人選。

至於國民黨部分，已有洪榮章及縣府參議柯呈枋表態爭取提名，除了掛上看板外，並各自在網路上增加曝光度，至於立委謝衣鳯仍未正式表態。地方原研判謝衣鳯可能不會選縣長，但在國民黨新主席鄭麗文上任後，謝衣鳯仍續任縣黨部主委，最近也積極參加北彰化活動，像今天縣府舉辦的原住民文化節及花壇虎山巖健行都到場，即增加想像的空間。

柯呈枋主要是為縣長王惠美跑行程，縣長王惠美今天上午參加花壇健行活動，柯呈枋即不會參加。不過，他今天仍密集參加多項宮廟、公祭、社團等行程，腳步也未停歇；至於民眾黨的張啓楷透露口風，重心將放在角逐嘉義市長，不過，民眾黨人士表示，張啓楷是否選彰化縣長，仍待民眾黨綜合評估才會決定。