鳳凰颱風「不排除穿台」！台中台電全力加強戒備

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
鳳凰颱風逼近，台電台中區營業處加強樹木預防性修剪。圖／台電提供
鳳凰颱風逼近，中央氣象署氣象預報中心表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣。台電台中區營業處長顏錦義說明，台電全力做好防颱設備巡修，包括線路強化巡視、樹木預防性修剪，並視颱風動態應變，降低颱風可能造成的停電事故。

台電台中區處提醒民眾，務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，並預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。

台電表示，停電不要急著打電話，若您自家與附近的鄰居通通都停電，由於多年前台電已建置配電自動化系統，已能即時獲知各主要配電線路是否故障，此時用戶可不用通知，台電會安排人員前往修復；民眾也可透過「台灣電力APP」或是台電在颱風期間設有的「颱風停復電資訊」網站查詢；民眾也可撥打1911台電客服專線，或台電台中區處停電通報電話04-22256871。

台電指出，復電有固定的程序，採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員積極搶修，由於颱風的強風豪雨難免會產生停電的狀況，台電提醒無法因應颱風較長時間停電的用戶自備發電機。

台電 鳳凰颱風

