彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動
彰化縣總人口逐年下滑，原住民人數卻是攀升，目前已達7233人，涵括全台既有16族原住民族，彰化縣政府今天在縣立體育館戶外圓形廣場，舉辦原住民族文化節暨傳統體能競技活動，有600多人參加，現場有超過20攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集，非常「原汁原味」。
今年活動首先登場是「聯合主祭」，由長老們帶領族民，以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收。
在國內外參加比賽屢獲佳績的彰化市平和國小合唱團，演出原住民族歌曲；大會舞今年共有12隊超過600人一起起舞，展現原住民優美舞蹈，現場更充滿著原民味。
彰化縣長王惠美說，這項原住民盛會自2005年首辦以來，已邁入第20年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化，也期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。
