台中港區民族路北側農田逢雨必淹 農民盼中央正視20年困境

台中港區民族路北側農田長年飽受淹水之苦，農民求助無門已逾20年；台中市議員陳廷秀指出，多次會勘後發現此一水利問題，其實只要農田水利署願意將附近水閘門擴建，即可解決淹水困境，但不明白為何中央遲遲未見積極作為，台中水利局既然中央不管，目前只好先採取在民族路周邊先做水閘門，讓周邊側溝、下水道的水，不要排入農田中，目前此一應變工程已做好。

水利局長范世億表示，地農田地勢較周邊道路低窪，具有「天然滯洪池」特性，因此下大雨時容易大量積水；在都市化之前，這片水田地確實扮演滯洪池角色，但農民合理期待，非豪雨季節不應該看到農田長期泡水的情況；但該區水利會自升格為農田水利署後，主管機關已改隸農業部，目前似乎尚未適應業務擴大的事實，以致針對地方反映的淹水問題，至今仍無積極協助作為，。

范世億並說，農水署可能以為水田地原本就是天然滯洪池，因此不願進一步處理；面對中央主管機關農水署不作為，台中市水利局已先行因應，在民族路周邊設置水閘門，防止側溝及下水道的水排入農田，此應變工程已完工，已避免讓周邊排水流入農田。

在地農民也呼籲，中央單位應正視農田「非天然滯洪池」的現實，不應以此為由拒絕改善，期盼中央能明確提出「閘門擴建、排水道改善」的具體解決方案，從根本解決每逢大雨即淹水的問題，正視農民困境，盡速編列預算、落實工程，讓農民不再為淹水所苦；並強調若農水署再不處理，將安排時間直接北上找農業部協調。