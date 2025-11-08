梨山幸福巴士可直達台中市區 金馬獎女星力讚市府便民新服務

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
家住和平區環山部落的林詹珍妹（左）日前與小姑搭上梨山幸福巴士直達車到台中市區。圖／台中市交通局提供
家住和平區環山部落的林詹珍妹（左）日前與小姑搭上梨山幸福巴士直達車到台中市區。圖／台中市交通局提供

台中梨山地區山路崎嶇，過去居民往返市區需多次換乘或自行開車，費時且辛苦；交通局對此推出梨山至台中市區直達車服務，全程111公里、耗時3小時，一舉縮短梨山居民往返市區的距離；金馬獎得主林詹珍妹日前親身體驗後，盛讚政府德政讓山區長者出門不再艱辛。

77歲的泰雅族演員林詹珍妹以電影「哈勇家」榮獲第59屆金馬獎最佳女配角殊榮，家住環山部落的她表示，過去返回台中需仰賴親人接送，如今搭乘幸福巴士直達車，只花3小時就可以回家外，將來出外就醫、訪友都能行動自如，感覺新上路的梨山到市區直達車，就像走上星光閃耀的金馬紅毯一樣，幸福一路相伴。

林詹珍妹日前與小姑林鳳嬌搭乘幸福巴士前往台中市，特別讚揚駕駛賴宇威技術平穩、貼心周到，中午於梨山管制站後，在谷關安排適當休息，讓長者感受舒適便利的乘車體驗。林詹珍妹表示，「老人家本來有點緊張，坐起來感覺舒適，讓我們安心搭車到台中。感謝台中市政府為梨山地區開來幸福巴士。」

交通局長葉昭甫表示，梨山幸福巴士環繞梨山、松茂、新佳陽、環山四大泰雅族部落，致力實踐市長盧秀燕「愛在最高點」的施政理念。繼年初推出自達一號深入和平區大安溪沿線後，新上路的直達車服務，更完成了梨山與市區的無縫交通接軌，每班從梨山開往北屯區松竹車站，並貼心為就醫乘客加碼延駛至5公里範圍內的醫療院所，充分滿足山區居民多元交通需求。

台中市府推動交通平權，提供偏鄉同步享有便利、安全的基本民行權利，幸福巴士身負梨山重要交通動線，在地民眾搭乘梨山幸福巴士，來回程都可預約，梨山區域內移動持電子票證刷卡不收費，直達市區因路程遠，需部分負擔每人400元，手機也可下載「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線04-25981266皆可提供服務。

金馬獎女星林詹珍妹日前與小姑搭上梨山幸福巴士直達車到台中市區。圖／台中市交通局提供
金馬獎女星林詹珍妹日前與小姑搭上梨山幸福巴士直達車到台中市區。圖／台中市交通局提供
家住和平區環山部落的林詹珍妹（中）日前與小姑搭上梨山幸福巴士，讚駕駛賴宇威技術平穩。圖台中市交通局提供
家住和平區環山部落的林詹珍妹（中）日前與小姑搭上梨山幸福巴士，讚駕駛賴宇威技術平穩。圖台中市交通局提供

梨山 巴士 台中市

