梨山幸福巴士可直達台中市區 金馬獎女星力讚市府便民新服務

台中梨山地區山路崎嶇，過去居民往返市區需多次換乘或自行開車，費時且辛苦；交通局對此推出梨山至台中市區直達車服務，全程111公里、耗時3小時，一舉縮短梨山居民往返市區的距離；金馬獎得主林詹珍妹日前親身體驗後，盛讚政府德政讓山區長者出門不再艱辛。

77歲的泰雅族演員林詹珍妹以電影「哈勇家」榮獲第59屆金馬獎最佳女配角殊榮，家住環山部落的她表示，過去返回台中需仰賴親人接送，如今搭乘幸福巴士直達車，只花3小時就可以回家外，將來出外就醫、訪友都能行動自如，感覺新上路的梨山到市區直達車，就像走上星光閃耀的金馬紅毯一樣，幸福一路相伴。

林詹珍妹日前與小姑林鳳嬌搭乘幸福巴士前往台中市，特別讚揚駕駛賴宇威技術平穩、貼心周到，中午於梨山管制站後，在谷關安排適當休息，讓長者感受舒適便利的乘車體驗。林詹珍妹表示，「老人家本來有點緊張，坐起來感覺舒適，讓我們安心搭車到台中。感謝台中市政府為梨山地區開來幸福巴士。」

交通局長葉昭甫表示，梨山幸福巴士環繞梨山、松茂、新佳陽、環山四大泰雅族部落，致力實踐市長盧秀燕「愛在最高點」的施政理念。繼年初推出自達一號深入和平區大安溪沿線後，新上路的直達車服務，更完成了梨山與市區的無縫交通接軌，每班從梨山開往北屯區松竹車站，並貼心為就醫乘客加碼延駛至5公里範圍內的醫療院所，充分滿足山區居民多元交通需求。