去年發生樹倒壓死騎士 南投健診校園老樹

聯合報／ 記者江良誠陳敬丰／連線報導
樹木專家健檢南投校園樹木，避免再有倒塌傷人意外。圖／南投縣政府提供
樹木專家健檢南投校園樹木，避免再有倒塌傷人意外。圖／南投縣政府提供

南投縣國中小學近170所，校園內多為老樹。近年樹木感染褐根病或腐朽，遇強降雨或強風容易倒塌，甚至釀成傷亡。教育處這學期投入一千多萬元，邀請專家為校樹健檢，預計在明年前完成全縣學校樹木檢查。

校樹倒塌已造成多起事故。2023年4月，草屯國小玉屏路圍牆旁一棵20多歲榕樹倒塌，壓毀停放的2輛賓士及1輛馬自達轎車；去年6月，敦和國小一棵老榕樹倒塌，壓中59歲林姓女騎士，傷重不治。林女家屬提起國家賠償訴訟，法院判決須賠償家屬288萬多元。

為全面提升校園樹木安全，南投縣教育處除將修剪經費從百萬元提高至千萬元以上，也聘請中興大學、台大實驗林及生物多樣性研究所專家協助健檢，今年9月安排國中小總務主任參加「校園樹木管理與養護研習」，提升校方辨識病樹與風險預警能力。

專家指出，樹木常見病害包括褐根病、根腐病，部分樹種先天結構不穩或根系外露，不宜作為校樹。例如黑板樹易斷裂、榕樹根系強且好發褐根病、小葉欖仁根部外露且果實易使人車滑倒，大王椰子樹落葉巨大，恐造成車損或傷人。

教育處長王淑玲表示，縣府以竹山鎮、埔里鎮、南投市及草屯鎮試辦樹木健檢，學校依初篩表全面盤點樹木健康，如發現棲地不良、樹幹或根系異常，再由專家現勘評估改善，預計明年前完成全縣校樹健檢，減少校園意外風險。

另方面，台中市建設局統計，自2023年至今，因路樹導致的災害事件共92件聲請國賠、成立11件，賠償108萬餘元。

市府每年汛期前針對路樹進行高空修剪，今年已完成1.4萬株，並推動基盤改善6084株，完成23萬株普查及5000株健檢。建設局強調，持續辦理修剪與移植風險評估訓練，並導入專業監看制度，確保路樹健康與民眾安全。

