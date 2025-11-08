廚餘排擠焚化量 台中每天百噸垃圾未燒

台中市政府昨天專案報告「非洲豬瘟防疫」，多名議員關注廚餘禁餵豬後的去化問題。市府表示，目前廚餘全數送焚化廠焚燒發電，卻排擠原有垃圾處理量能，造成每天約有百餘公噸垃圾無法焚化，只能暫置於各焚化廠儲坑，正研議多元去化方式。

無黨籍議員吳佩芸指出，市府廚餘政策一變再變，焚化雖能暫時解決問題，但恐增加戴奧辛排放風險，應及早規畫更友善、永續的方式。國民黨議員邱愛珊建議，補助家戶或商用廚餘機，從源頭減量。

民進黨議員李天生、何文海質疑，台中每天約有三百公噸廚餘焚化，要求市府承諾不要再把多出的垃圾送往大里掩埋場堆成垃圾山。議員蕭隆澤批評，市府「玩數字遊戲」，應勇敢面對現實問題。

民眾黨議員陳清龍則建議，盤點可用土地，引進民間資金設置能源化廚餘處理場，讓垃圾與廚餘都能轉化為資源。

台中市長盧秀燕表示，全國多數縣市因非洲豬瘟禁令皆採焚化處理，環境部長彭啟明也指出焚化既能殺菌又較便利，但要求定期檢測戴奧辛含量。她強調，市府正討論長遠作法，包含是否恢復餵豬、輔導廚餘養豬場轉型，以及建置能源化設備等方向。

環保局副局長陳政良說，目前台中每日產生約二千二百公噸垃圾，其中百餘公噸暫置未焚化，各焚化廠儲坑可容納上萬噸。他表示，市府已採滾動式調整焚化量能，並評估集中或分散處理方式，例如以黑水虻分解廚餘、高速發酵堆肥及生質能發電等可行技術。

議員也關心疫情對豬肉攤商的影響。經發局長張峯源表示，公有市場418攤豬肉攤商已依中央與市府共同補助方案，每攤獲4.5萬元；非公有市場部分，市府已請肉商公會造冊，將依經濟部指引加速發放補助。