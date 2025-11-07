2025彰化縣媽祖祈福文化節來了 消費滿額加贈彰GO購抽獎序號

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2025彰化縣媽祖祈福文化節今年增加社頭枋橋頭天門宮媽祖文物特展。記者簡慧珍／攝影
2025彰化縣媽祖祈福文化節今年增加社頭枋橋頭天門宮媽祖文物特展。記者簡慧珍／攝影

2025彰化媽祖祈福文化節即將登場，今在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行開幕儀式，今年適逢枋橋頭天門宮創建270周年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物特派，建廟以來的泥塑千里眼和順風耳不是拿法器而是手捧元寶，縣政府和文化局希望民眾參加活動都能福氣滿滿。

媽祖祈福文化節最早追溯自2008年舉辦，今年邁入第十七年，縣立古蹟社頭鄉枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，今與縣政府、文化局在廣場舉辦開幕典禮，參與活動的另外12座宮廟管委會主委出席相挺，一同為枋橋頭天門宮衝人氣。

縣長王惠美說，2025彰化縣媽祖祈福文化節有四大亮點，首先枋橋頭天門宮創建270周年，舉辦媽祖文物展，展出200多年的香爐、祭祀用具及泥塑千里眼、順風耳，其餘依序為13間宮廟平安符集章活動，集滿5枚可在社頭枋橋頭天門宮兌換紀念禮，活動期間先後安排明華園戲劇總團、即將成真火舞團和媽祖祈福晚會有摸彩，「祈福走透透」大型桌遊優勝者可獲限量媽祖文創品。

枋橋頭天門宮主委劉清尊感謝縣長、縣府和文化局團隊、12間友廟、社頭鄉所會協助，他相信2025彰化縣媽祖祈福文化節一定能資源整合，帶動地方產業，提升宮廟知名度。社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉年底活動多，2025彰化縣媽祖祈福文化節之外，還有社頭芭樂織襪產業活動，民眾一定要來參加。　

2025彰化縣媽祖祈福文化節11月21至23日，連同枋橋頭天門宮主祀神尊媽祖共有13尊媽祖齊聚一堂，21日駐蹕，會香合爐。活動期間三天在社頭消費滿額500元，多送一組「彰化GO購」抽獎序號，最大獎轎車1輛，等待幸運兒開回家。

2025彰化縣媽祖祈福文化節今在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行開幕儀式。記者簡慧珍／攝影
2025彰化縣媽祖祈福文化節今在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行開幕儀式。記者簡慧珍／攝影

