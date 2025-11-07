2025彰化縣媽祖祈福文化節來了 消費滿額加贈彰GO購抽獎序號

2025彰化縣媽祖祈福文化節即將登場，今在爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮舉行開幕儀式，今年適逢枋橋頭天門宮創建270周年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物特派，建廟以來的泥塑千里眼和順風耳不是拿法器而是手捧元寶，縣政府和文化局希望民眾參加活動都能福氣滿滿。

媽祖祈福文化節最早追溯自2008年舉辦，今年邁入第十七年，縣立古蹟社頭鄉枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，今與縣政府、文化局在廣場舉辦開幕典禮，參與活動的另外12座宮廟管委會主委出席相挺，一同為枋橋頭天門宮衝人氣。

縣長王惠美說，2025彰化縣媽祖祈福文化節有四大亮點，首先枋橋頭天門宮創建270周年，舉辦媽祖文物展，展出200多年的香爐、祭祀用具及泥塑千里眼、順風耳，其餘依序為13間宮廟平安符集章活動，集滿5枚可在社頭枋橋頭天門宮兌換紀念禮，活動期間先後安排明華園戲劇總團、即將成真火舞團和媽祖祈福晚會有摸彩，「祈福走透透」大型桌遊優勝者可獲限量媽祖文創品。

枋橋頭天門宮主委劉清尊感謝縣長、縣府和文化局團隊、12間友廟、社頭鄉所會協助，他相信2025彰化縣媽祖祈福文化節一定能資源整合，帶動地方產業，提升宮廟知名度。社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉年底活動多，2025彰化縣媽祖祈福文化節之外，還有社頭芭樂織襪產業活動，民眾一定要來參加。

2025彰化縣媽祖祈福文化節11月21至23日，連同枋橋頭天門宮主祀神尊媽祖共有13尊媽祖齊聚一堂，21日駐蹕，會香合爐。活動期間三天在社頭消費滿額500元，多送一組「彰化GO購」抽獎序號，最大獎轎車1輛，等待幸運兒開回家。