別搞不清楚而挨罰 警方教你分別電動輔助車與微型電動二輪車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
電動輔助自行車需要踩踏板，是與微型電動二輪車（俗稱電動自行車）最大的差別，而且微型電動二輪車依規定須掛牌、投保，且騎乘人員須年滿14歲，並訂有相關罰則。圖／警方提供
電動輔助自行車需要踩踏板，是與微型電動二輪車（俗稱電動自行車）最大的差別，而且微型電動二輪車依規定須掛牌、投保，且騎乘人員須年滿14歲，並訂有相關罰則，許多人搞不清楚吃了罰單，縣長王惠美近日在主管會報中，指示警方及教育處加強宣導，防止違規。

騎機車要駕照，違規罰額也較高，很多人即以電動輔助自行車或微型電動二輪車代步，尤其是婦幼、高齡者、學生族、移工最多，卻往往分不清楚其中差別，除了吃上罰單外，也影響交通安全。

彰化縣警察局表示，電動輔助自行車一定要踩踏板，才有電力提供輔助，可以騎得輕鬆省力又達到運動健身效果；至於微型電動二輪車電動自行車沒有踩踏板，就像騎機車一樣，油門催下去就可以騎了。但很多人為了方便，將電動輔助自行車的踩踏板拆了，外型更與微型電動二輪車分不清了。

警方指出，電動輔助自行車是指經型式審驗合格，以人力為主，電力為輔，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重在40公斤以下之二輪車輛；微型電動二輪車（電動自行車）是指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重（不含電池）在40公斤以下的二輪車輛。

為了有效規範，微型電動二輪車從2022年11月30日起正式領牌納管，並需在去年11月29日前完成掛牌跟投保，否則將無法合法上路行駛，此後，監理機關將不定期路邊攔查及取締，如未掛牌即會被處罰鍰1200至3600元；車牌若有明顯毀損、黏貼、變造和汙損等，使不能辨識車號，將處罰鍰900元至1200元。

警方說，微型電動二輪車雖然也不用駕照，但需投保強制責任險，未投保者將處罰鍰750元至1500元，騎乘者還需滿14歲，違者將處罰鍰600元至1200元，並禁止駕駛、車輛移置保管，行駛速率超過每小時25公里將處罰鍰900元至1800元，也禁止改裝電子控制裝置或原有規格，違者將處罰鍰1800元至5400元。

騎微型電動二輪車必須戴安全帽，違者將處罰鍰300元，而且禁止載人，違反將處罰鍰300元至600元，如果酒駕會被處以1200至2400元罰鍰，並當場禁止駕駛，且車輛會被移置保管。

電動自行車

