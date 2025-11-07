校園老樹成危險因子！榕樹倒塌釀女騎士喪命 南投縣全面健檢校樹
南投縣國中小學近170所，校園內多為老樹。近年樹木感染褐根病或腐朽，遇強降雨或強風容易倒塌，甚至釀成傷亡。教育處這學期投入一千多萬元，邀請專家為校樹健檢，預計在明年前完成全縣學校樹木檢查，確保事故不再發生。
近年校樹倒塌事件頻傳，專家分析主因包括樹齡老化、土壤鬆動、病蟲害感染，以及外觀無法明顯察覺的腐朽。草屯國小及敦和國小的老榕樹多次因褐根病或強風倒塌，突顯校園樹木風險無法單憑外觀判斷，需依靠專業健檢與制度化管理降低危險。
校樹倒塌已造成多起事故。2023年4月，草屯國小玉屏路圍牆旁一棵20多歲榕樹倒塌，壓毀停放的2輛賓士及1輛馬自達轎車。2022年2月，國立暨南國際大學機車專用道路一棵路樹倒塌，波及黃姓學生左大腿挫傷。最嚴重的事故發生在去年6月29日，敦和國小一棵老榕樹倒塌，壓中59歲林姓女騎士，傷重不治。校樹已成為校園潛在危險因子。
敦和國小榕樹倒塌導致女騎士死亡後，林女家屬提起國家賠償訴訟。南投地方法院審理後認定校方管理疏失，判決須賠償林女女兒158萬3000元及母親130萬元，共288萬3000元。校方不上訴，依判決全額賠償，並積極清理倒塌樹木，防範二次事故發生。
為全面提升校園樹木安全，南投縣教育處今年將校樹修剪經費由原100多萬元增至1000多萬元，並聘請中興大學、台大實驗林及生物多樣性研究所等專家協助健檢。9月亦辦理國中小總務主任「校園樹木管理與養護研習」，提升管理人員樹木健康診斷與風險預警能力。
專家指出，樹木常見疫病包括褐根病、根腐病；部分樹種容易腐朽，不適合當校樹。例如黑板樹容易竄根、斷裂；大王椰子樹落葉可能造成車輛損傷或人員受傷；小葉欖仁竄根且種子容易造成人車滑倒；榕樹容易竄根，且易因褐根病倒塌。
教育處長王淑玲表示，校園樹木多為老樹，腐朽或病害不易察覺，遇強降雨或強風仍可能瞬間倒塌，專業健檢是減少意外的關鍵。教育處將以竹山鎮、埔里鎮、南投市及草屯鎮試辦樹木健檢並滾動式修正，請學校依初篩表全面盤點校園樹木健康狀況，如棲地不良、樹冠、樹幹及樹根異常，再由專家到校評估改善，預計明年前完成全縣校樹健檢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言