快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

校園老樹成危險因子！榕樹倒塌釀女騎士喪命 南投縣全面健檢校樹

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供

南投縣國中小學近170所，校園內多為老樹。近年樹木感染褐根病或腐朽，遇強降雨或強風容易倒塌，甚至釀成傷亡。教育處這學期投入一千多萬元，邀請專家為校樹健檢，預計在明年前完成全縣學校樹木檢查，確保事故不再發生。

近年校樹倒塌事件頻傳，專家分析主因包括樹齡老化、土壤鬆動、病蟲害感染，以及外觀無法明顯察覺的腐朽。草屯國小及敦和國小的老榕樹多次因褐根病或強風倒塌，突顯校園樹木風險無法單憑外觀判斷，需依靠專業健檢與制度化管理降低危險。

校樹倒塌已造成多起事故。2023年4月，草屯國小玉屏路圍牆旁一棵20多歲榕樹倒塌，壓毀停放的2輛賓士及1輛馬自達轎車。2022年2月，國立暨南國際大學機車專用道路一棵路樹倒塌，波及黃姓學生左大腿挫傷。最嚴重的事故發生在去年6月29日，敦和國小一棵老榕樹倒塌，壓中59歲林姓女騎士，傷重不治。校樹已成為校園潛在危險因子。

敦和國小榕樹倒塌導致女騎士死亡後，林女家屬提起國家賠償訴訟。南投地方法院審理後認定校方管理疏失，判決須賠償林女女兒158萬3000元及母親130萬元，共288萬3000元。校方不上訴，依判決全額賠償，並積極清理倒塌樹木，防範二次事故發生。

為全面提升校園樹木安全，南投縣教育處今年將校樹修剪經費由原100多萬元增至1000多萬元，並聘請中興大學、台大實驗林及生物多樣性研究所等專家協助健檢。9月亦辦理國中小總務主任「校園樹木管理與養護研習」，提升管理人員樹木健康診斷與風險預警能力。

專家指出，樹木常見疫病包括褐根病、根腐病；部分樹種容易腐朽，不適合當校樹。例如黑板樹容易竄根、斷裂；大王椰子樹落葉可能造成車輛損傷或人員受傷；小葉欖仁竄根且種子容易造成人車滑倒；榕樹容易竄根，且易因褐根病倒塌。

教育處長王淑玲表示，校園樹木多為老樹，腐朽或病害不易察覺，遇強降雨或強風仍可能瞬間倒塌，專業健檢是減少意外的關鍵。教育處將以竹山鎮、埔里鎮、南投市及草屯鎮試辦樹木健檢並滾動式修正，請學校依初篩表全面盤點校園樹木健康狀況，如棲地不良、樹冠、樹幹及樹根異常，再由專家到校評估改善，預計明年前完成全縣校樹健檢。

樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供
樹木專家到南投校園為校樹健檢，避免再有樹木倒塌造成人員傷亡。圖／南投縣政府提供

校園 黑板樹

延伸閱讀

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

影／高速撞擊畫面曝！台南瑪莎拉蒂男駕駛猛撞女騎士 肇事後步行離去

台南瑪莎拉蒂猛撞女騎士與路旁轎車... 駕駛拋下女乘客與傷者逃逸

HINO商用車歲末大賞回廠年終安心健檢、揪你來趣東京玩

相關新聞

別搞不清楚而挨罰 警方教你分別電動輔助車與微型電動二輪車

電動輔助自行車需要踩踏板，是與微型電動二輪車（俗稱電動自行車）最大的差別，而且微型電動二輪車依規定須掛牌、投保，且騎乘人...

校園老樹成危險因子！榕樹倒塌釀女騎士喪命 南投縣全面健檢校樹

南投縣國中小學近170所，校園內多為老樹。近年樹木感染褐根病或腐朽，遇強降雨或強風容易倒塌，甚至釀成傷亡。教育處這學期投...

彰化縣引進自動回收機 回饋點數還能做公益

很多民眾常為了找不到資源物回收地點傷腦筋，彰化縣目前在各超商已設有31處自動回收機，十分方便，彰化縣環保局也跟進，預定設...

彰縣5校人行道改善計畫 交長：加速協助

交通部長陳世凱會同立委陳素月等人昨天視察彰化縣5所國小的周邊人行空間及道路改善計畫，縣長王惠美請中央全額補助1億2千餘萬...

台積電新廠動工 台中七期房市「聞積起舞」

台積電中科A14先進製程1.4奈米新廠前天低調動工，預計2028年下半年量產，市府預估將帶動4500個就業機會；鄰近的台...

卦山法拍市集雙11日登場 BMW名車、高山茶歡迎來尋寶

法務部行政執行署彰化分署將於11 月 11 日在南投市舉辦「卦山法拍市集」，法拍標的包括BMW 房車、大型挖土機、原木辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。