校園老樹成危險因子！榕樹倒塌釀女騎士喪命 南投縣全面健檢校樹

南投縣國中小學近170所，校園內多為老樹。近年樹木感染褐根病或腐朽，遇強降雨或強風容易倒塌，甚至釀成傷亡。教育處這學期投入一千多萬元，邀請專家為校樹健檢，預計在明年前完成全縣學校樹木檢查，確保事故不再發生。

近年校樹倒塌事件頻傳，專家分析主因包括樹齡老化、土壤鬆動、病蟲害感染，以及外觀無法明顯察覺的腐朽。草屯國小及敦和國小的老榕樹多次因褐根病或強風倒塌，突顯校園樹木風險無法單憑外觀判斷，需依靠專業健檢與制度化管理降低危險。

校樹倒塌已造成多起事故。2023年4月，草屯國小玉屏路圍牆旁一棵20多歲榕樹倒塌，壓毀停放的2輛賓士及1輛馬自達轎車。2022年2月，國立暨南國際大學機車專用道路一棵路樹倒塌，波及黃姓學生左大腿挫傷。最嚴重的事故發生在去年6月29日，敦和國小一棵老榕樹倒塌，壓中59歲林姓女騎士，傷重不治。校樹已成為校園潛在危險因子。

敦和國小榕樹倒塌導致女騎士死亡後，林女家屬提起國家賠償訴訟。南投地方法院審理後認定校方管理疏失，判決須賠償林女女兒158萬3000元及母親130萬元，共288萬3000元。校方不上訴，依判決全額賠償，並積極清理倒塌樹木，防範二次事故發生。

為全面提升校園樹木安全，南投縣教育處今年將校樹修剪經費由原100多萬元增至1000多萬元，並聘請中興大學、台大實驗林及生物多樣性研究所等專家協助健檢。9月亦辦理國中小總務主任「校園樹木管理與養護研習」，提升管理人員樹木健康診斷與風險預警能力。

專家指出，樹木常見疫病包括褐根病、根腐病；部分樹種容易腐朽，不適合當校樹。例如黑板樹容易竄根、斷裂；大王椰子樹落葉可能造成車輛損傷或人員受傷；小葉欖仁竄根且種子容易造成人車滑倒；榕樹容易竄根，且易因褐根病倒塌。