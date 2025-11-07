彰化縣引進自動回收機 回饋點數還能做公益

很多民眾常為了找不到資源物回收地點傷腦筋，彰化縣目前在各超商已設有31處自動回收機，十分方便，彰化縣環保局也跟進，預定設置5到7處，目前有北斗鎮公所、二林鎮公所、大村鄉公所等3處有意願設置，可以源頭提升細分類能量，減少清潔隊分類負荷。

彰化縣環保局指出，目前資源回收常倚賴社區或公共場所的資源回收桶，卻往往不夠普及或未做好分類，目前彰化縣內全聯及統一超商已有設置有31處的自動回收機，提供民眾回收的不同管道，可以針對特定瓶罐等回收物回收，並壓碎或壓扁，成果不錯，環保局決定引進設置。

環保局表示，預計在縣內補助鄉鎮市公所設置5到7處，經調查後，有北斗鎮公所、二林鎮公所、大村鄉公所等3處有意願設置，其中北斗鎮公所將先行試辦設置1台，北斗鎮公所願意配合派員每天巡檢及清理箱內回收物，目前回收的成果良好，未來規劃持續推動。

為鼓勵民眾使用資源回收機，訂有回饋措施，在操作時，只要投入一個電池、寶特瓶或鋁罐，存入App會員就可以獲得虛擬點數，可兌換相對應票券（如摩斯漢堡、寶雅、7-11咖啡等），也可存入一卡通，每5個就可以獲得1元，低於5個，或者也可存入愛心捐贈做公益。環保局從本月10到12月10日在北斗鎮公所舉辦宣導活動，凡持回收物前往自動回收機辦理回收，即可獲得宣導品。