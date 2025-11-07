卦山法拍市集雙11日登場 BMW名車、高山茶歡迎來尋寶
法務部行政執行署彰化分署將於11 月 11 日在南投市舉辦「卦山法拍市集」，法拍標的包括BMW 房車、大型挖土機、原木辦公桌等；同日上午也在彰化分署員林廳舍拍賣室法拍彰化花壇、溪湖等地土地。
彰化分署11日將在彰化分署南投辦公室旁停車場（南投市中正路 1-30號）舉辦「卦山法拍市集」，共法拍36 項標的，其中最受矚目的物件是 2011 年3000cc BMW 豪華房車，其他吸睛標的還有 4 台大型挖土機、汽車 27 輛與機車 1 輛、板信商銀股票，及木質辦公桌、檜木與花梨木木塊等多元品項，當天上午 9 點開始登記領取號碼牌，9 時 30 分舉牌喊價。
法拍會場還提供多元變賣物件，依照現場定價出售，包括每次開賣即秒殺完售的臺灣高山茶、雕工精細象徵聚財納富的木雕元寶與聚寶盆。還有知名代工廠生產、一雙只要 10 元的耐用好穿襪品，讓民眾在萬物齊漲的時代，得以用銅板價輕鬆購入生活小確幸。市集也結合愛心，邀請南投縣麻煩小天使協會義賣自製清潔用品、香草茶、防蚊液及手工香皂、餅乾等民生用品。
不動產集中拍賣將於同日上午 11 時，在彰化分署員林市新廳舍拍賣室舉行，多筆位於彰化花壇、溪湖、溪州及竹塘的土地極具投資潛力，民眾可踴躍現場投標或通訊投標。更多詳細拍賣物件照片、圖鑑可上彰化分署官方網站或臉書粉絲專頁查閱。
