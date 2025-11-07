聽新聞
台積電新廠動工 台中七期房市「聞積起舞」

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台積電中科A14先進製程1.4奈米新廠前天低調動工，預計2028年下半年量產，市府預估將帶動4500個就業機會；鄰近的台中七期豪辦、豪宅市場也因中部科技黃金走廊再添強勁動能「聞積起舞」，吸引多家知名建商布局推案，打造地標建築。

中科管理局說明，台積電中科2期計畫編號為晶圓25廠，將展開1.4奈米生產線的初步建設，擬規畫設立4座廠房，第一期興建CUP設備廠、主生產FAB晶圓廠及辦公大樓。

台積電中科廠前天啟動基樁工程，台積電相當低調，未公開舉行動工儀式，總投資規模預估將高達1.5兆元，預計2028年下半年實現量產，營業額可望超過5000億元。

中科園區去年營業額1.04兆元、年增10.2%，為歷年第三高；園區六大產業中，以台積電為主力的積體電路產業營業額達8,450.65億元、占整體營業額的81.7%，並較2023年成長11.1%。

經發局說明，市府對台積電中科先進製程廠興建樂觀其成，全區完成開發後，預計可創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。

房仲業觀察，隨著台積電中科先進製程廠動工，中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期豪辦買氣升溫，此外，七期生活圈也因就業與資金紅利，加上市政路延伸等交通建設推展，房市氛圍活絡。

聯聚建設第4季推出37樓商辦案，其他像是豐邑集團、寶璽機構攜、達麗建設都分別推出結合百貨與豪辦及豪宅案，屢創話題。

七期生活圈中單元二豪宅案，包括精銳、陸府、雙橡園開發等都有推案。

