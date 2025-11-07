彰縣5校人行道改善計畫 交長：加速協助

交通部長陳世凱會同立委陳素月等人昨天視察彰化縣5所國小的周邊人行空間及道路改善計畫，縣長王惠美請中央全額補助1億2千餘萬元經費，陳世凱表示，將加速協助地方改善都市計畫外的學校人行空間，與地方一起努力，讓學童上下學更安全。

陳素月指出，公路局今年度編列5億餘元，補助地方政府辦理人行空間環境改善，她也爭取改善明禮國小、清水國小、湳雅國小和梧鳳國小等4所學校周邊人行道，總經費約5345萬元，因為這些學校緊鄰山腳路等重要路段，平常車流量大，人行空間不足，有改善迫切需要，維護學童及民眾安全。

其中，湳雅國小校長賴益進說，因山腳路原本就路幅小，車流又大，學童上下學時人車爭道相當危險，因此希望能在大門前方楠雅橋旁再設人行棧橋，以達成人車分道，並在路旁劃設綠色人行道標線，保障學童安全。

陳世凱等人也到鹿港鎮頂草路4段瓶頸路段勘察，縣長王惠美也陪同。陳素月說，此路段鄰近草港國小，現況路寬約為8至4.5公尺， 最窄處因視距不良且寬度不足，同時因兩側無人行道設施，不論行人通行或會車都相當危險。

陳素月希望把頂草路4段瓶頸路段改善工程納入交通部「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫」，計畫經費7千萬元，預計將全長310公尺路段拓寬為12公尺，並規畫設置人行道，以提升道路安全。

陳世凱說，現在很重視人本交通，尤其學童安全更重要，中央將會加速協助彰化都市計畫外幾所學校人行空間，也希望地方政府一起積極努力，提升行人的安全。