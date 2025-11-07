聽新聞
0:00 / 0:00

彰縣5校人行道改善計畫 交長：加速協助

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍劉明岩／彰化報導
交通部長陳世凱（前左） 會同立委陳素月（前右），昨天視察彰化5所學校周邊人行道和瓶頸路段改善計畫。記者林宛諭／攝影
交通部長陳世凱（前左） 會同立委陳素月（前右），昨天視察彰化5所學校周邊人行道和瓶頸路段改善計畫。記者林宛諭／攝影

交通部長陳世凱會同立委陳素月等人昨天視察彰化縣5所國小的周邊人行空間及道路改善計畫，縣長王惠美請中央全額補助1億2千餘萬元經費，陳世凱表示，將加速協助地方改善都市計畫外的學校人行空間，與地方一起努力，讓學童上下學更安全。

陳素月指出，公路局今年度編列5億餘元，補助地方政府辦理人行空間環境改善，她也爭取改善明禮國小、清水國小、湳雅國小和梧鳳國小等4所學校周邊人行道，總經費約5345萬元，因為這些學校緊鄰山腳路等重要路段，平常車流量大，人行空間不足，有改善迫切需要，維護學童及民眾安全。

其中，湳雅國小校長賴益進說，因山腳路原本就路幅小，車流又大，學童上下學時人車爭道相當危險，因此希望能在大門前方楠雅橋旁再設人行棧橋，以達成人車分道，並在路旁劃設綠色人行道標線，保障學童安全。

陳世凱等人也到鹿港鎮頂草路4段瓶頸路段勘察，縣長王惠美也陪同。陳素月說，此路段鄰近草港國小，現況路寬約為8至4.5公尺， 最窄處因視距不良且寬度不足，同時因兩側無人行道設施，不論行人通行或會車都相當危險。

陳素月希望把頂草路4段瓶頸路段改善工程納入交通部「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫」，計畫經費7千萬元，預計將全長310公尺路段拓寬為12公尺，並規畫設置人行道，以提升道路安全。

陳世凱說，現在很重視人本交通，尤其學童安全更重要，中央將會加速協助彰化都市計畫外幾所學校人行空間，也希望地方政府一起積極努力，提升行人的安全。

延伸閱讀

全台業務量最大監理站啟用！台中官員祝福語喊這句 現場聞「豬」色變

交通部長視察彰化5校 人行道空間不足 陳素月促改善

高齡換照新制明年5月上路！沈文程任代言人挺政策 70歲換照「不用考試」

桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

相關新聞

彰化縣磺溪美展新人獎首見增額錄取 各獲5萬獎金

彰化縣「第26屆磺溪美展」即日起到月底，在縣立美術館展出159件作品。文化局今指出，今年角逐磺溪美展件數再創歷史新高，並...

彰縣5校人行道改善計畫 交長：加速協助

交通部長陳世凱會同立委陳素月等人昨天視察彰化縣5所國小的周邊人行空間及道路改善計畫，縣長王惠美請中央全額補助1億2千餘萬...

台積電新廠動工 台中七期房市「聞積起舞」

台積電中科A14先進製程1.4奈米新廠前天低調動工，預計2028年下半年量產，市府預估將帶動4500個就業機會；鄰近的台...

卦山法拍市集雙11日登場 BMW名車、高山茶歡迎來尋寶

法務部行政執行署彰化分署將於11 月 11 日在南投市舉辦「卦山法拍市集」，法拍標的包括BMW 房車、大型挖土機、原木辦...

廣角鏡／南投市民族路 明天封街追懸日

每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃般，灑落在筆直街道的「懸日」奇景，宛如台版「曼哈頓懸日」，預估今年最佳觀賞時...

10億元KIRI園區雨後又漏水 桃市府指設計問題：漏水漸收斂

斥資10億元打造的桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，好不容易修復完成，近期連日雨後又發現9處漏水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。