10億元KIRI園區雨後又漏水 桃市府指設計問題：漏水漸收斂

斥資10億元打造的桃園市KIRI國際原住民族文創園區，去年營運以來漏水頻頻，好不容易修復完成，近期連日雨後又發現9處漏水點待修復，民代也關切園區冷清，要求市府改善。工務局長汪在宙說，漏水逐漸收斂，廠商將於12日修復完成，市長張善政並強調逐步輔導、協助OT團隊營運。

市議員彭俊豪、原民議員楊進福與簡志偉紛紛在議會市政總質詢關切，認為KIRI園區公共建設品質失當、營運成效也低落，要求市府積極改善，簡志偉今天也強調，該園區是國家級建設，還選在機捷A17領航站前的蛋黃區土地興建，應強化定位與發展。

針對園區去年營運後發現多達66處漏水點，9月才修復完，10月連日下雨又9處漏水。張善政說，漏水出在設計問題，持續修繕處理，園區經營困難主要是人潮還未帶進來，已請原民局強化輔導廠商，待周邊原民電視台進駐，人潮與商機可望逐步形成。

原民局長巴奈說，目前市府已建立跨局處合作機制，並由履約管理專業團隊協助檢視營運方向及行銷策略，且與OT業者保持密切合作。該園區也已與「桃原商城」連結，並預計規畫開發專屬APP，強化線上及線下的整合，強化園區整體的經營成效。

針對園區漏水問題，工務局長汪在宙下午說明，KIRI園區過去因為配合世界客家博覽會趕工啟用，張善政市府團隊接手時，已準備要申請使用執照。該建築為了美觀與節能，外牆磚砌縫隙通透設計，容易導致水竄來竄去，加上半露天的窗台與電梯設計，都容易讓風雨吹進滲入。

汪在宙表示，一般房屋剛蓋完多少會漏水，但這棟園區建築漏水狀況較多，也得花較長時間處理，目前漏水「越抓越收斂」且在保固範圍內，新的9處漏水點已請原廠商盡快處理，預計12日修復完成。市府已要求新建公共建築「全棟防水」，以利長久維護。

台灣省土木技師公會理事拱祥生認為，漏水不完全是施工問題，而是出在設計問題，目前國內沒有漏水設計檢核機制，當設計未有防水、防漏概念，加上施工時也沒有相關專章處理，混凝土並不防漏，尤其「水無孔不入」，漏水機率相對增加。