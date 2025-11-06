外國劇組愛上南投 台韓愛情片、泳氣電影都搶進取景

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府參加「TCCF文化內容創意大會」，外國影視創作者對南投拍片環境相當肯定。圖／南投縣政府提供
南投是拍片好所在！南投縣政府今天參加「TCCF文化內容創意大會」，展現縣府協拍成果與國際媒合效益。近兩年吸引超過70個劇組洽詢、28部作品完成拍攝，拍片熱點從日月潭延伸至竹山，成為國內外影視業者心中最具潛力的取景首選。

「2025TCCF文化內容創意大會」4日起在南港展覽館二館登場，為期4天，共有118家機構、112個展位，法國與韓國均設國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團參展，凸顯臺灣內容產業的國際影響力。今年共有8個縣市政府協拍單位參與，包括六都、嘉義市與南投縣。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，南投自2023年首度參展以來，每年都以不同主題行銷縣內拍攝環境與協拍效能。兩年多來已吸引美國、新加坡、印尼及國內外劇組前來洽詢，促成多部影視作品在南投取景。電影「突破：3000米的泳氣」在日月潭開拍，上映獲得熱烈迴響。

年底上檔的台韓合製愛情片「那張照片裡的我們」則是在竹山鎮封街拍攝，由演員李沐與韓國男團B1A4隊長振永主演，縣府全程協調相關單位，展現跨部門拍攝支援效率。

蔡明志指出，今年截至10月底，南投縣協拍案件已近20件，包含多部具規模的國內外影視作品，業界洽詢比往年更為熱絡。展期至5日止，已有來自菲律賓、日本、巴西、新加坡、外蒙古、韓國、法國等國的劇組表達拍攝意願。

他強調，縣府以「南投拍片好所在」為長期品牌，並在TCCF「沙龍舞台」以「我們做到了 We made it happen」為主軸簡報，展現協拍成果與拍片優勢，盼藉由國際平台深化媒合，讓南投成為影視音業者拍片首選，帶動文化與觀光雙重效益。

南投縣政府參加「TCCF文化內容創意大會」，外國影視創作者對南投拍片環境相當肯定。圖／南投縣政府提供
南投縣政府參加「TCCF文化內容創意大會」，希望更多國內外影視創作者到南投取景拍片。圖／南投縣政府提供
電影「突破：3000米的泳氣」在日月潭開拍，縣長許淑華和縣府團隊全力協助，完成萬人泳渡的壯觀場面。圖／南投縣政府提供
南投縣政府參加「TCCF文化內容創意大會」，新聞處長蔡明志向國內外劇組說明南投的影視特色。圖／南投縣政府提供
