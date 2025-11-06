快訊

彰化縣磺溪美展新人獎首見增額錄取 各獲5萬獎金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣磺溪美展即日起展覽所有得獎作品，得獎人今到彰化縣文化局參加開幕典禮。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣磺溪美展即日起展覽所有得獎作品，得獎人今到彰化縣文化局參加開幕典禮。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣「第26屆磺溪美展」即日起到月底，在縣立美術館展出159件作品。文化局今指出，今年角逐磺溪美展件數再創歷史新高，並出現磺溪新人獎同票增額錄取的首例，得獎人各得5萬元獎金，為磺溪美展平添佳話。

文化局與藝術界人士、磺溪美展得主50多人，今在縣立美術館為今年度磺溪美展的展覽共同揭幕。文化局指出，今年分為墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影與版畫十個類別，全台1375件作品參加徵件，48名評審委員經嚴謹的初審、複審及決審，評選出磺溪獎、全興獎、磺溪新人獎及入選獎共159件作品。

最高榮譽「磺溪獎」得主為水彩類王怡文「蘭嶼・印象IX」、墨彩類陳禹豪「共生」、膠彩類吳惠淳「逆光」、版畫類林淑芬「天光」、書法類顏國順「彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹」，各獲獎金10萬元及彰化縣文化局典藏費15萬元。

磺溪新人獎2011年設立迄今，首見評審過程中，水彩類姚綵情、工藝類蘇建程兩名藝術家在多輪投票均獲得相同票數，主席與召集人深度討論後，決議今年新人獎錄取兩名，各獲頒獎金5萬元。

文化局本（11）月8日下午4點20分在彰化孔子廟舉行磺溪美展頒獎典禮，展覽即日起至11月30日在縣立美術館展出所有得獎作品，首展結束後，將到永靖成美藝廊、國立新竹生活美學館展覽。

