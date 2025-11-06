南投拍片好所在　參展TCCF創意內容大會吸引劇組

南投縣美景已吸引電影「瀑布」、「做工的人」、「餘燼」等取景拍攝，縣府今年持續以「南投拍片好所在」為主題，北上參加TCCF創意內容大會，歡迎更多國內外劇組到南投拍片。

TCCF創意內容大會在台北南港展覽館進行，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題參展，縣府新聞及行政處長蔡明志今天前往宣傳表示，2023年以「南投拍片好所在」為主題首度參展，2024年加大宣傳力道，已成功吸引美國、新加坡、印尼等70多個國內外劇組洽詢。

蔡明志說，已有28個劇組完成拍攝上映，今年10月上映、主場景在日月潭的電影「突破：三千米的泳氣」就是一例；另外，預計年底上映、演員李沐及宋柏緯、韓國演員振永主演的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，即由縣府全力協調相關單位在竹山鎮封街拍攝。

蔡明志說，南投協拍獲好評，連2年全年受理案逾20件，今年截至10月底受理協拍近20件，不乏國內外知名導演、演員等具規模業者取景拍片，今天代表縣長許淑華帶領縣府團隊向業者行銷，業界人員洽詢較往年更熱絡，4日、5日有菲律賓、日本、巴西、新加坡、韓國、法國等25個劇組洽詢表達在南投拍片意願。