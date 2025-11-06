南投拍片好所在 參展TCCF創意內容大會吸引劇組
南投縣美景已吸引電影「瀑布」、「做工的人」、「餘燼」等取景拍攝，縣府今年持續以「南投拍片好所在」為主題，北上參加TCCF創意內容大會，歡迎更多國內外劇組到南投拍片。
TCCF創意內容大會在台北南港展覽館進行，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題參展，縣府新聞及行政處長蔡明志今天前往宣傳表示，2023年以「南投拍片好所在」為主題首度參展，2024年加大宣傳力道，已成功吸引美國、新加坡、印尼等70多個國內外劇組洽詢。
蔡明志說，已有28個劇組完成拍攝上映，今年10月上映、主場景在日月潭的電影「突破：三千米的泳氣」就是一例；另外，預計年底上映、演員李沐及宋柏緯、韓國演員振永主演的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，即由縣府全力協調相關單位在竹山鎮封街拍攝。
蔡明志說，南投協拍獲好評，連2年全年受理案逾20件，今年截至10月底受理協拍近20件，不乏國內外知名導演、演員等具規模業者取景拍片，今天代表縣長許淑華帶領縣府團隊向業者行銷，業界人員洽詢較往年更熱絡，4日、5日有菲律賓、日本、巴西、新加坡、韓國、法國等25個劇組洽詢表達在南投拍片意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言