漫遊半線文化基地走讀包山包海 視訊基地培訓課程免費

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「漫遊半線文化基地」走讀活動涵蓋王功海牛文化基地等場域，兼融文化、產業、觀光多元意涵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「漫遊半線文化基地」走讀活動涵蓋王功海牛文化基地等場域，兼融文化、產業、觀光多元意涵。記者簡慧珍／攝影

彰化縣文化局串連各文化基地與周邊社群，將舉辦15場次「漫遊半線文化基地」走讀活動，範圍涵蓋山、田、海、街，有紡織歷史、老街故事和地方文學發展等內容，對在地文化感興趣的民眾可參考。

文化局推出15條主題路線，邀請文化部「第一屆百大文化基地」的場域共同辦理，有八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院—鹿港歷史影像館及洛津組合-鹿港大街創生基地，每個文化基地蘊藏獨特的故事與內涵值得細細探究。

文化局也推出洛津組合-鹿港大街創生基地、田中窯創意園區、卦山文學步道、成美文化園區、溪湖糖廠五分車、北斗老街人權記憶、田中老街漫步、和美織室手作等結合基地導覽、地方故事與手作體驗，參加民眾看老屋、職人工藝、養蚵文化等動靜態展演，深入了解產業的生活。

15條主題路線本，11月15日至12月7日舉辦，每場次限額30人，每人費用200元至500元，文化局同步辦理6場次的線上視訊基地培訓課程及分享講座，免費，6場課程中報名滿4場並全程參與者，可獲得好禮。

文化局 老街 鹿港

